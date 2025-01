Endoprothèse endovasculaire ou réparation chirurgicale traditionnelle

Médicaments pour réduire l’hypertension artérielle

Des examens TDM sont réalisés tous les 6 à 12 mois, afin que les médecins puissent surveiller l’anévrisme et déterminer s’il s’étend.

Les patients reçoivent un bêtabloquant, un antagoniste calcique ou un autre médicament antihypertenseur pour réduire la vitesse de croissance de l’anévrisme et son risque de rupture. Pour les personnes qui fument, il est très important d’arrêter de fumer.

Il est beaucoup mieux de traiter un anévrisme de l’aorte thoracique avant sa rupture, donc lorsque sa largeur est d’au moins 5,5 à 6,0 centimètres, les médecins recommandent sa réparation. En cas de syndrome de Marfan, le risque de rupture est plus élevé, aussi le médecin peut recommander une réparation chirurgicale, même pour de plus petits anévrismes.

Le choix de la technique de réparation de l’anévrisme dépend de nombreux facteurs, notamment de l’âge du patient, de son état de santé général et de l’anatomie de son aorte et de l’anévrisme. En général, les endoprothèses sont le premier choix pour les anévrismes de l’aorte thoracique parce qu’elles sont beaucoup moins invasives, elles évitent une incision avec ouverture du thorax qui est plus douloureuse et nécessite une récupération plus longue. La chirurgie ouverte est moins souvent réalisée et en général uniquement lorsqu’une endoprothèse n’est pas adaptée à la forme de l’aorte.

Une endoprothèse endovasculaire est un tube creux composé d’un tissu soutenu par un maillage métallique qui peut être placé à l’intérieur de l’aorte à l’endroit de l’anévrisme. Pour poser une endoprothèse endovasculaire, les médecins insèrent un long fil fin dans la grosse artère de l’aine (artère fémorale) et jusqu’à la zone de dissection. Ensuite, l’endoprothèse est glissée le long du fil et avancée jusqu’à l’endroit de l’anévrisme à l’intérieur de l’aorte. L’endoprothèse est ensuite ouverte à l’intérieur de la partie endommagée de l’aorte pour former un canal stable pour la circulation sanguine. L’endoprothèse est laissée en place de façon permanente. Cette intervention dure entre 2 et 4 heures, et l’hospitalisation est en général plus courte que pour la chirurgie ouverte.

Le risque de décès est de moins de 4 % durant la pose d’une endoprothèse pour une réparation d’anévrismes de l’aorte thoracique, mais il est de 30 à 50 % environ durant une pose d’endoprothèse ou une chirurgie pour un anévrisme thoracique rompu. Les anévrismes de l’aorte thoracique rompus et non traités sont toujours mortels.

Si la syphilis ou une autre infection est la cause de l’anévrisme, les médecins administrent des antibiotiques pour traiter l’infection. En général, l’anévrisme doit aussi être réparé.