Quelles sont les causes des caries ?

Des bactéries s’accumulent sur les dents et produisent des acides qui entraînent une dégradation.

Les bactéries, la salive et des morceaux d’aliments constituent une fine couche appelée plaque dentaire qui s’accroche aux dents. La plaque dentaire durcit avec le temps et se transforme en tartre. Le tartre est généralement jaune. Il est parfois visible à la base des dents. Les bactéries vivant dans la plaque dentaire et le tartre sont difficiles à éliminer.

Les bactéries prolifèrent grâce au sucre. C’est pourquoi les aliments et les boissons sucrés peuvent provoquer des caries. La quantité de sucre consommée est moins importante que la fréquence de consommation. Ce qui compte, c’est la durée pendant laquelle le sucre est en contact avec les dents. Il est plus nocif de boire une boisson sucrée pendant une heure que de manger un bonbon en 5 minutes, même si les bonbons contiennent plus de sucre. Les bébés que l’on met au lit avec un biberon, même si celui-ci ne contient que du lait ou une préparation, sont aussi exposés à un risque de caries. Les biberons qu’on donne aux enfants au coucher ne doivent contenir que de l’eau.

L’apparition de caries est plus probable en cas de :