Lésions sur les lèvres, inflammation des lèvres et autres modifications

Par un mécanisme inflammatoire des lèvres (que l’on appelle chéilite), celles-ci peuvent devenir douloureuses, irritées, rouges, fissurées et squameuses.

Plus généralement, l’irritation et l’inflammation impliquent les lèvres et leurs commissures (ce que l’on appelle chéilite angulaire), particulièrement si la personne :

Porte des prothèses dentaires qui ne maintiennent pas un écartement correct entre la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure

Présente une usure excessive des dents, ce qui réduit l’espace entre les dents supérieures et les dents inférieures

Présente une infection à Candida ou Staphylococcus aureus

A un régime alimentaire carencé en vitamine B2 ou en fer

Le traitement consiste à remplacer les prothèses dentaires, ce qui aide à atténuer les rides aux commissures des lèvres, ou à faire retrouver aux dents une taille normale au moyen de prothèses partielles, de couronnes ou d’implants. Les infections sont traitées avec des médicaments appliqués sur les commissures des lèvres. La carence en vitamine B2 et la carence en fer peuvent être traitées en prenant des suppléments de ces nutriments.

Les autres formes de chéilite affectent généralement la surface externe et le bord des lèvres. Causes : infection, lésions dues au soleil, médicaments ou substances irritantes, allergie ou affection sous-jacente. Le traitement consiste à appliquer de la vaseline sur les lèvres et à éliminer ou traiter les pathologies sous-jacentes.

Taches bleu-noir à l’intérieur de la bouche et sur les lèvres (syndr... Cacher les détails © Springer Science+Business Media