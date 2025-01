Problèmes médicaux pouvant survenir lors d’un voyage

Pendant le vol, la pression au niveau des oreilles et des sinus est une conséquence du changement de pression de l’air (pression dans la cabine). Généralement, pendant le décollage, la pression en cabine est diminuée et de petites poches d’air piégées dans les sinus et dans l’oreille moyenne se dilatent, provoquant une pression dans l’oreille, des oreilles bouchées et une légère pression ou gêne au niveau des sinus. Lorsqu’un avion descend, la pression dans la cabine augmente par rapport à la pression dans les sinus et l’oreille moyenne, et des symptômes similaires apparaissent. Ces sensations sans gravité disparaissent habituellement lorsque la pression au niveau des sinus et des oreilles atteint celle de la cabine.

En cas d’allergie, de sinusite ou de rhume, les canaux qui relient les oreilles et les sinus au nez et à la bouche s’enflamment et sont parfois obstrués par du mucus, empêchant le rétablissement normal de la pression. Les personnes qui présentent ces troubles peuvent percevoir une intense sensation de malaise. Déglutir fréquemment (en particulier en se bouchant le nez) ou bâiller pendant l’atterrissage, prendre des décongestionnants avant la descente ou souffler fort, bouche fermée et narines bouchées, permet d’équilibrer la pression. Certaines personnes sucent des bonbons pendant le décollage et l’atterrissage. Ces actions sont le plus souvent suffisantes pour soulager la gêne auriculaire et sinusale légère.

Les problèmes dentaires non traités ou les dents ayant fait l’objet d’une intervention récente peuvent provoquer une douleur lors de changements de la pression de l’air.

Pression dans l’oreille Vidéo