Science de la médecine

Cleveland Clinic Lerner College of Medicine at Case Western Reserve University

Les médecins ont traité des personnes depuis plusieurs milliers d’années. La plus ancienne description écrite de traitement médical provient de l’Égypte ancienne et date de plus 3 500 ans. Même avant, les guérisseurs et les shamans proposaient probablement des remèdes à base de plantes ou d’autres types de remèdes aux malades et aux blessés. Quelques remèdes, tels que ceux utilisés pour de simples fractures et des blessures mineures, étaient efficaces. Cependant, jusqu’à récemment, de nombreux traitements médicaux n’étaient pas efficaces, et certains étaient en fait nocifs.

Il y a 200 ans, les remèdes courants pour un grand nombre de troubles comprenaient l’ouverture d’une veine pour retirer environ un demi-litre de sang ou plus et l’administration de différentes substances toxiques pour entraîner des vomissements ou une diarrhée afin de « purger » l’organisme de la maladie (tous ces traitements étant dangereux pour les personnes malades ou blessées). Il y a environ 125 ans, tout en mentionnant certains médicaments utiles, mais potentiellement toxiques, tels que l’aspirine et la digitaline, LE MANUEL mentionnait la cocaïne comme traitement du trouble lié à la consommation d’alcool, l’arsenic et la fumée de tabac comme traitements de l’asthme, et les vaporisations nasales d’acide sulfurique comme traitement des rhumes. Les médecins pensaient que ces traitements étaient utiles. Bien sûr, il n’est pas juste de s’attendre à ce que les médecins de ces époques aient les mêmes connaissances que celles que nous avons à présent, mais pourquoi les médecins ont-ils eu l’idée que la fumée de tabac pouvait être bénéfique aux personnes souffrant d’asthme ?

Il y avait de nombreuses raisons pour lesquelles, dans le passé, les médecins recommandaient ces traitements inefficaces (et parfois nocifs) et pour lesquelles les personnes les acceptaient :

Généralement, il n’y avait pas d’autres traitements efficaces.

Les médecins et les personnes qui sont malades préfèrent souvent faire quelque chose plutôt que ne rien faire.

Les personnes sont rassurées quand elles peuvent confier leurs problèmes à une figure d’autorité.

Les médecins apportent souvent un soutien et un réconfort extrêmement nécessaires.

Plus important encore, cependant, les médecins ne pouvaient pas être certains de l’efficacité des traitements, car les médicaments et les procédures n’étaient pas rigoureusement évalués par des études cliniques formelles et structurées.