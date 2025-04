Autres substances dont l’abus est fréquent

Les laxatifs stimulent le transit digestif et sont utilisés dans le traitement de la constipation. Cependant, des personnes abusent des laxatifs en estimant à tort que l’expulsion de selles fréquente est un indice de bonne santé. De plus, les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, comme l’anorexie mentale, prennent parfois des laxatifs, car elles pensent ainsi perdre du poids.

Leur utilisation fréquente et sans but thérapeutique peut entraîner une déshydratation et des carences en électrolytes. L’emploi régulier de laxatifs peut gêner aussi l’absorption d’autres médicaments et en contrarier l’action. L’utilisation inappropriée de laxatifs sur une longue période peut endommager la paroi musculaire du côlon. Ceci peut induire une constipation grave et d’autres troubles intestinaux (tels qu’une diverticulose).