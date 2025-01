Mucopolysaccharidoses

Différentes formes de mucopolysaccharidose ont des symptômes légèrement différents, mais, en général, pendant la petite enfance et l’enfance, on peut remarquer une petite taille, l’apparition de poils épais et un développement anormal. Le visage peut sembler épais avec une grosse tête, un front proéminent, un nez court, des lèvres épaisses et une grosse langue. Les artères et les valves cardiaques sont parfois affectées. Les articulations des orteils sont souvent rigides,

Certaines formes de mucopolysaccharidose entraînent un retard mental qui peut s’aggraver au cours de la vie de la personne. D’autres types peuvent être caractérisés par une baisse de la vision ou de l’audition.