Autres affections héréditaires rares du métabolisme des lipides

Dans ce trouble, les graisses végétales (stérols) s’accumulent dans le sang et les tissus. Ces graisses sont présentes dans de nombreux aliments tels que les noix, les huiles végétales et les chocolats. L’accumulation des graisses induit une athérosclérose, une maladie des artères coronaires précoce, la production de globules rouges anormaux et des excroissances graisseuses (xanthomes) sur les tendons.

Le traitement de la sitostérolémie consiste à réduire la consommation d’aliments riches en graisses végétales (comme les huiles végétales) et à prendre de la résine de cholestyramine. Les médecins peuvent également administrer le médicament ézétimibe, qui réduit la quantité de cholestérol absorbée par l’organisme.