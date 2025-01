Gastro-entérite chez l’enfant

Les virus constituent la cause la plus fréquente de gastro-entérite aux États-Unis. Quatre catégories de virus provoquent la plupart des cas de gastro-entérite. Les deux plus courantes sont :

Norovirus (le plus fréquent aux États-Unis)

Rotavirus (le plus fréquent dans le monde)

La plupart des autres cas viraux sont provoqués par l’astrovirus ou l’adénovirus.

Les enfants contractent habituellement la gastro-entérite virale à travers d’autres enfants atteints ou qui y ont été exposés, dans les crèches, les écoles et d’autres lieux de regroupement. La gastro-entérite virale est très contagieuse et se propage particulièrement facilement d’un enfant à un autre.

La gastro-entérite virale se propage généralement par transmission oro-fécale. La transmission oro-fécale signifie que le virus présent dans la diarrhée (selles) d’une personne infectée se retrouve dans la bouche d’une autre personne. Évidemment, personne n’ingère les selles directement. Les enfants qui ont la diarrhée et les personnes qui s’en occupent peuvent avoir des résidus de selles sur les mains (surtout s’ils ne se lavent pas méticuleusement les mains). Tout objet qu’ils touchent ensuite (couches, jouets, aliments) est alors contaminé par les selles infectées. D’autres enfants peuvent ensuite toucher cet objet puis porter la main à la bouche, et ainsi être infectés par le virus. La gastro-entérite virale peut aussi se propager par les éternuements, la toux et la salive.

Le norovirus est devenu la cause la plus fréquente de gastro-entérite dans tous les groupes d’âge, y compris les enfants, aux États-Unis, depuis l’introduction des vaccins contre le rotavirus. Ce virus affecte fréquemment les enfants âgés entre 6 mois et 18 mois. Les infections surviennent toute l’année, mais le plus souvent entre novembre et avril. La plupart des personnes sont infectées après avoir ingéré de la nourriture ou de l’eau contaminée. Étant donné que le norovirus est très contagieux, l’infection peut aisément se propager d’une personne à l’autre. Le norovirus provoque la plupart des cas d’épidémies de gastro-entérite qui surviennent pendant les croisières en bateau et dans les maisons de santé.

Le rotavirus est la cause la plus fréquente de diarrhée déshydratante sévère chez le nourrisson et le jeune enfant à travers le monde. Sa fréquence diminue depuis l’introduction des vaccins contre le rotavirus. Le rotavirus touche généralement les nourrissons et les tout-petits âgés entre 3 et 15 mois. Il est extrêmement contagieux. La majorité des infections se propagent par transmission oro-fécale. Les nourrissons infectés peuvent transmettre l’infection aux adultes. Dans les régions tempérées, les infections à rotavirus sont plus fréquentes en hiver et au printemps. Aux États-Unis, avant que les vaccins contre le rotavirus ne soient disponibles, une vague de maladie à rotavirus commençait dans le sud-ouest en décembre et se terminait dans le nord-est en avril ou en mai. Aujourd’hui, la maladie est moins prévisible et peut apparaître toute l’année.

L’astrovirus peut infecter des personnes de tout âge, bien qu’il affecte en général les nourrissons et les jeunes enfants. Dans les climats tempérés, l’infection est plus fréquente pendant les mois d’hiver ; dans les régions tropicales, l’infection est plus fréquente pendant les mois d’été. L’infection se propage par transmission oro-fécale.

L’adénovirus touche le plus souvent les enfants de moins de deux ans. Les infections ont lieu toute l’année et augmentent légèrement durant l’été. L’infection se transmet par voie oro-fécale et par gouttelettes respiratoires.