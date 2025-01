Présentation des troubles généraux chez le nouveau-né

L’échographie est utilisée pendant la grossesse pour détecter de nombreux troubles et pour surveiller la croissance et le développement du fœtus. L’échographie aide les médecins à détecter des anomalies dans l’utérus, à confirmer l’âge gestationnel, à identifier la présence de jumeaux ou de triplés (ou plusieurs fœtus), à détecter certaines malformations congénitales et à déterminer le sexe du fœtus. Connaître l’âge gestationnel du fœtus aide les médecins à suivre la croissance fœtale et à savoir ce qui est normal à chaque stade de la grossesse. L’identification des malformations congénitales aide les parents et les médecins à savoir à quoi s’attendre, à planifier la grossesse et à se préparer aux problèmes qui pourraient survenir après la naissance. Toutefois, l’échographie n’est pas précise à 100 %. Certains bébés naissent avec des malformations congénitales n’ayant pas été détectées à l’échographie.

Échographie Cacher les détails Pendant la grossesse, l’utérus de la femme accueille et protège le fœtus pendant les 9 mois de son développement. Le développement du fœtus est surveillé tout au long de la grossesse grâce à des échographies de routine. Une échographie permet au médecin d’examiner l’anatomie interne grâce à des ondes sonores à haute fréquence. Il place la sonde contre la peau de l’abdomen et la déplace doucement pendant qu’elle émet des ondes sonores sans danger. Les ondes sonores, par écho, se réverbèrent contre les différentes structures de l’abdomen, dont le fœtus. Ces signaux sont ensuite interprétés par l’ordinateur et affichés sur un écran. Ces images permettent au médecin d’examiner le fœtus et d’évaluer l’avancement de son développement.

Plusieurs types de tests de dépistage sanguins peuvent être réalisés pour détecter des anomalies génétiques et d’autres anomalies chez le fœtus pendant la grossesse. Ils sont généralement réalisés au cours du premier ou du deuxième trimestre. Un type d’analyse de sang est appelé analyse de l’acide nucléique fœtal acellulaire (ADNfa). Pour l’analyse de l’ADNfa, de petits fragments de l’ADN du fœtus, présents dans le sang de la femme enceinte en quantités infimes, sont analysés. Les résultats des tests peuvent être anormaux si le fœtus présente une anomalie génétique telle que le syndrome de Down (trisomie 21), la trisomie 18 ou certaines autres anomalies.

D’autres types d’analyses de sang peuvent être réalisés pour mesurer les taux de certaines hormones et protéines (voir Dépistage du premier trimestre et Dépistage du deuxième trimestre ). Les résultats des tests peuvent être anormaux si le fœtus présente une anomalie génétique telle que le syndrome de Down (trisomie 21) ou la trisomie 18, un problème avec la formation de la moelle épinière appelé spina bifida, ou certaines autres anomalies.

Si les résultats des échographies et des analyses de sang indiquent un problème possible avec le fœtus, les médecins peuvent réaliser des analyses supplémentaires sur les cellules du fœtus à l’aide d’échantillons prélevés avec une aiguille dans le liquide amniotique (amniocentèse), dans le placenta (prélèvement de villosités choriales) ou dans le cordon ombilical (prélèvement de sang ombilical [cordocentèse]). Certains parents exposés à un risque accru d’avoir un enfant porteur d’anomalies génétiques (d’après les résultats des tests génétiques des parents ou en fonction de l’âge maternel plus avancé) peuvent décider de procéder à une amniocentèse ou à un prélèvement de villosités choriales sans avoir d’abord effectué d’analyses de sang.

Une échocardiographie fœtale, examen détaillé du cœur réalisé à l’aide d’un appareil à ultrasons spécialisé, peut être réalisée pour détecter certaines anomalies cardiaques.

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) peut être utilisée pour mieux évaluer certaines anomalies chez le fœtus qui sont détectées en premier lieu à l’échographie. L’IRM peut fournir des informations supplémentaires sur une anomalie et peut être utile pour évaluer les options thérapeutiques.

La fœtoscopie est un examen invasif qui est rarement réalisé. Pour cet examen, les médecins insèrent une petite sonde à fibres optiques (endoscope) dans l’utérus. Au début de la grossesse, la sonde peut être insérée par le col de l’utérus. Plus tard au cours de la grossesse, la sonde est insérée à travers une petite incision réalisée dans l’abdomen de la mère, puis à travers une autre incision pratiquée dans l’utérus. La sonde permet aux médecins d’observer directement le placenta et le fœtus afin d’identifier (et parfois de traiter) des affections chez le fœtus.