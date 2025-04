Éruption cutanée dans la maladie de Kawasaki Image © Springer Science+Business Media

La maladie commence par une fièvre généralement supérieure à 39 °C qui augmente et baisse sur une période de 1 à 3 semaines. La température de l’enfant ne revient à la normale que si des médicaments qui diminuent la fièvre (comme le paracétamol et l’ibuprofène) sont administrés. Au bout d’un à deux jours, les yeux deviennent rouges mais ne coulent pas.

Dans les 5 jours, une éruption cutanée composée de taches rouges disséminées apparaît sur le tronc, au niveau de la couche et sur les muqueuses, comme la muqueuse de la bouche ou du vagin. L’éruption cutanée peut ressembler à une urticaire ou à l’éruption cutanée provoquée par la rougeole ou la scarlatine. L’enfant a la gorge rouge, les lèvres crevassées, rouges et sèches, la langue rouge un peu comme une fraise. De plus, les paumes des mains et la plante des pieds deviennent rouges ou rouge violet et les mains et les pieds peuvent gonfler.

La peau des doigts des mains et des pieds commence à desquamer environ 10 jours après l’apparition de la maladie. Les ganglions lymphatiques au niveau du cou sont souvent gonflés et sensibles. La maladie peut durer entre 2 et 12 semaines, voire éventuellement plus longtemps.

Langue framboisée Cacher les détails La langue fraise correspond à une langue rouge couverte de petites « graines ». Les papilles filiformes, des structures en forme de fil à la surface de la langue, se détachent alors que les structures en forme de champignon (papilles fongiformes) restent. Ce sont ces dernières qui ressemblent à des « graines de fraises ». La langue fraise peut également être le premier signe de la scarlatine. SCIENCE PHOTO LIBRARY