Présentation des troubles chez les adolescents

Pour la plupart des enfants, l’adolescence est une période de bonne santé physique. Pendant l’adolescence, les problèmes les plus courants concernent :

Les principales causes de mortalité et d’invalidité chez les adolescents concernent :

Accidents de la route et autres blessures accidentelles

Blessures ou décès (homicide) résultant de violences interpersonnelles

Suicide

Au cours de cette phase du développement, les adolescents commencent à passer de l’enfance à l’âge adulte. Des problèmes d’indépendance, d’identité, de sexualité et de relations définissent cette étape du développement. Des troubles mentaux, tels que les troubles de l’humeur, les troubles anxieux et autres troubles (comme la schizophrénie), peuvent se développer ou apparaître pendant l’adolescence. Le suicide est une cause majeure de décès pour cette tranche d’âge. En outre, la pandémie de COVID-19 et la réponse mondiale à celle-ci, y compris les changements dans les routines quotidiennes et les horaires scolaires, ont eu un impact sur la santé mentale de nombreux adolescents.

Les troubles du comportement alimentaire, tels que l’anorexie mentale et la boulimie mentale, se développent le plus souvent pendant l’adolescence et sont plus courants chez les filles. De nombreux comportements malsains qui commencent pendant l’adolescence, tels qu’un mauvais régime alimentaire, l’obésité, le tabagisme, l’usage de substances et la violence, peuvent conduire à des problèmes de santé immédiats, des troubles à long terme, ou à une mauvaise santé par la suite.