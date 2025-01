Présentation des problèmes de santé chez l’adolescent

L’adolescence est la période de transition entre l’enfance et l’âge adulte. Bien que la plupart des adolescents soient en bonne santé physique et mentale, l’adolescence est une période où des difficultés ou des problèmes peuvent survenir. Pour que les adolescents restent en bonne santé et pour identifier et traiter les problèmes au fur et à mesure qu’ils apparaissent, les adolescents doivent recevoir le soutien et les conseils de leurs parents (ou tuteurs) et des soins de santé préventifs réguliers.

Les considérations fréquentes en matière de santé et de développement chez les adolescents concernent la croissance physique et le développement psychosocial. Les problèmes associés peuvent impliquer :