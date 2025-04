Problèmes alimentaires

Le vomissement est une expulsion forcée des aliments qui fait suite à une prise alimentaire. Il n’est jamais normal. Pour une présentation plus complète, voir Vomissements chez les nourrissons et les enfants.

Chez un nourrisson, les vomissements sont le plus souvent dus à un épisode aigu de gastro-entérite virale. La gastro-entérite virale est une infection du tube digestif provoquant des nausées, des vomissements, une diarrhée et des crampes. Les vomissements peuvent également être provoqués par des infections d’autres parties du corps, comme des otites ou des infections des voies urinaires.

Plus rarement, les vomissements sont liés à une maladie grave. Entre l’âge de 2 semaines et 4 mois, certains nourrissons peuvent rarement présenter des vomissements (en jet) à la fin des repas en raison d’une obstruction de la sortie de l’estomac (sténose hypertrophique du pylore). Les vomissements peuvent parfois être provoqués par des affections menaçant le pronostic vital, comme une méningite (infection localisée autour du cerveau et de la moelle épinière), une occlusion intestinale, des troubles métaboliques, une élévation de la tension intracrânienne (due à du liquide sur le cerveau ou une masse dans le cerveau), ou une appendicite.

Dans la plupart des cas, les vomissements dus à un épisode de gastro-entérite cessent spontanément sans traitement. Pour prévenir ou traiter la déshydratation (perte de liquide), il est possible d’administrer aux enfants des solutions contenant des fluides et des électrolytes (tels que du sodium et du chlorure), disponibles dans les commerces ou en pharmacie. Un enfant qui vomit fréquemment peut mieux tolérer de petits volumes de solution donnés à intervalles rapprochés plutôt que des volumes plus importants à intervalles plus espacés.

Un médecin doit examiner tout enfant présentant des vomissements et qui :

A des douleurs abdominales sévères

Est incapable de boire et de garder les liquides

A une forte fièvre

Est léthargique, semble très malade ou se comporte de façon très différente par rapport à d’habitude

Vomit pendant plus de 12 heures

Vomit du sang ou une substance verte (bile)

N’urine pas pendant 8 heures

Ces symptômes peuvent être indicateurs d’une déshydratation ou d’une maladie plus grave.