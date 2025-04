Anémie du nouveau-né

Si la destruction des globules rouges est trop rapide, une anémie peut survenir et le taux de bilirubine (un pigment jaune produit lors de la décomposition normale des globules rouges) augmente. La peau et le blanc des yeux du nouveau-né peuvent donc sembler jaunes (jaunisse).

Une perte importante et très rapide de sang peut provoquer une dégradation de l’état du nouveau-né et un état de choc ; il paraît pâle, présente un rythme cardiaque rapide et une tension artérielle basse accompagnée d’une respiration rapide et peu profonde.