La santé mentale comprend le bien-être émotionnel, social et psychologique. Elle permet aux personnes de faire face aux stress de la vie, d’adapter leur comportement de manière appropriée, d’interagir avec les autres et de faire des choix. Elle affecte la façon dont les personnes se sentent, pensent et agissent. La santé mentale est importante à chaque étape de la vie, de l’enfance à l’âge adulte, en passant par l’adolescence.
Les problèmes de santé mentale sont des perturbations de la façon dont les personnes se sentent, pensent et agissent. Ces problèmes sont plus fréquents à l’adolescence qu’à tout autre moment de l’enfance. En raison de cette fréquence, ces problèmes sont systématiquement recherchés chez les adolescents par les professionnels de santé.
Lorsqu’un professionnel de santé identifie un problème de santé mentale, les adolescents reçoivent des conseils pratiques et, le cas échéant, des encouragements pour accepter le traitement proposé par des spécialistes.
(Voir aussi Présentation des problèmes de santé chez l’adolescent.)
Problèmes de santé mentale chez l’adolescent
La dépression et l’anxiété sont fréquentes chez les adolescents, et les médecins recherchent systématiquement ces troubles lors des examens de routine de l’enfant. De nombreux adolescents peuvent avoir un sentiment de tristesse et d’inquiétude. Ces sentiments sont normaux, et les professionnels de santé peuvent rassurer et guider les adolescents sur la manière de gérer ces sentiments. Lorsque les sentiments d’anxiété et de dépression commencent à interférer avec le fonctionnement des adolescents à l’école, avec les relations ou à la maison, ils peuvent recevoir un diagnostic d’anxiété ou de trouble dépressif. Après le diagnostic, les professionnels de santé élaborent des plans de traitement qui peuvent inclure des médicaments ou d’autres thérapies. La pandémie de COVID-19 et la réponse mondiale à celle-ci, y compris les changements dans les routines quotidiennes et les horaires scolaires, ont augmenté les taux de dépression et d’anxiété de nombreux adolescents.
Aux États-Unis, le suicide est la troisième cause principale de décès chez les adolescents entre 14 et 18 ans. Les pensées relatives au suicide (idées suicidaires) sont également fréquentes. Les adolescents qui ont des idées suicidaires nécessitent une évaluation psychiatrique immédiate ; les parents ne doivent pas tenter d’évaluer la gravité du problème seuls.
Les troubles de l’humeur et les comportements perturbateurs, tels que le trouble oppositionnel avec provocation et le trouble des conduites, se développent souvent pendant l’adolescence. En général, les adolescents suivent un traitement pour ces troubles et les parents reçoivent des conseils et un soutien.
Les adolescents souffrant d’anxiété ou de troubles de l’humeur peuvent présenter des symptômes physiques tels que fatigue ou fatigue chronique, étourdissements, céphalées et douleur abdominale ou thoracique.
Les troubles des conduites alimentaires sont relativement fréquents chez les filles, mais ils peuvent également concerner les garçons et être potentiellement mortels. Ces troubles peuvent être difficiles à déceler, car les adolescents font tout pour cacher leurs comportements et variations de poids. Pour une prise en charge optimale des troubles des conduites alimentaires, il est nécessaire d’avoir une équipe spécialisée qui comprend des professionnels de santé mentale.
Le trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) est le trouble mental le plus fréquent chez les enfants, et il se poursuit souvent à l’adolescence et à l’âge adulte. Cependant, les adolescents qui ont du mal à se concentrer peuvent présenter un autre trouble, tel qu’une dépression ou des difficultés d’apprentissage. Bien que le TDAH soit souvent traité à l’aide de stimulants (tels que des amphétamines ou du méthylphénidate), dont l’utilisation peut être détournée, il semble que ces traitements n’augmentent pas le risque de développer un trouble lié à l’usage de substances et peuvent même réduire ce risque. Cependant, il arrive que des adolescents imitent les symptômes de difficultés de concentration afin d’obtenir une ordonnance pour des stimulants, soit pour faciliter leur apprentissage, soit pour un usage récréatif.
Les troubles de la pensée, à savoir lorsqu’une personne a des difficultés à faire la différence entre imagination et réalité (ce que l’on appelle également psychose), commencent le plus souvent à l’adolescence ou au début de l’âge adulte. La schizophrénie et le trouble schizo-affectif sont des exemples de troubles de la pensée.
Le premier épisode de psychose est appelé crise psychotique. Les périodes de psychose peuvent être liées à l’usage de substances. Dans ces cas-là, la psychose peut disparaître après quelque temps. Des épisodes psychotiques peuvent survenir suite à la consommation de cannabis (marijuana), notamment sous la forme de produits comestibles. Certains adolescents qui présentent un épisode psychotique provoqué par la consommation de cannabis finissent par développer un trouble psychotique chronique. Les adolescents sont traités avec une association de médicaments et de thérapie.
Impact des réseaux sociaux sur la santé mentale
L’émergence des réseaux sociaux a changé la façon dont les adolescents communiquent entre eux et accèdent aux informations. Pour certains adolescents, les réseaux sociaux sont un espace où ils peuvent être créatifs et nouer des liens. Pour les adolescents qui s’identifient comme LGBTQIA, Internet et les réseaux sociaux sont des espaces sûrs où ils peuvent entrer en relation avec d’autres personnes et se sentir soutenus par des camarades et d’autres adolescents qui s’identifient comme LGBTQIA. Cependant, il existe une relation forte et croissante entre une mauvaise santé mentale et l’utilisation des réseaux sociaux chez les adolescents, qui pourrait être liée à la façon dont le temps excessif passé sur les réseaux sociaux perturbe les activités et comportements normaux des adolescents.
Informations supplémentaires
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