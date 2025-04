Malrotation intestinale

Radiographies de l’abdomen

Radiographies au baryum

Si un nourrisson vomit de la bile, le médecin réalise une radiographie de l’abdomen pour rechercher une occlusion.

Des radiographies sont également réalisées après avoir introduit du baryum dans le rectum du nourrisson (lavement baryté) ou le lui avoir fait ingérer (procédure appelée série gastro-intestinale [GI] supérieure). Sur les radiographies, le baryum est blanc et met en évidence le tube digestif, en montrant les contours et les muqueuses de l’œsophage, de l’estomac, de l’intestin grêle et du gros intestin. Les radiographies au baryum peuvent permettre aux médecins de voir si les intestins sont mal positionnés.