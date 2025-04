Urétrocystographie rétrograde mictionnelle ou cystographie isotopique

Les médecins suspectent un reflux urinaire si les bébés ou les jeunes enfants présentent une infection des voies urinaires suffisamment sévère pour provoquer de la fièvre. Certains enfants sont conduits chez le médecin parce que leur frère ou leur sœur a reçu un diagnostic de reflux urinaire, et les frères et sœurs d’enfants atteints de reflux urinaire sont exposés à un risque accru de développer le trouble. Dans les deux cas, les médecins réalisent généralement une échographie des voies urinaires à la recherche d’anomalies.

Si les résultats de l’échographie sont anormaux ou si l’enfant continue à avoir des infections des voies urinaires, les médecins peuvent réaliser un examen plus compliqué appelé urétrocystographie rétrograde mictionnelle. L’urétrocystographie rétrograde et mictionnelle s’effectue en insérant un cathéter dans l’urètre jusqu’à la vessie, par lequel est injecté un liquide qui apparaîtra sur les radiographies (agent de contraste). Des radiographies sont effectuées avant et après la miction de l’enfant.

La cystographie isotopique est semblable à l’urétrocystographie rétrograde et mictionnelle, si ce n’est que l’agent radioactif est placé dans la vessie et que les images sont acquises par tomoscintigraphie. Cet examen expose les ovaires ou les testicules à des radiations inférieures à celles de l’urétrocystographie rétrograde mictionnelle. Le reflux urinaire ne peut être diagnostiqué qu’avec une cystographie isotopique ou une urétrocystographie rétrograde et mictionnelle.

Des analyses d’urine sont également réalisées pour détecter une éventuelle infection telle qu’une IVU.