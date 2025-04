Malformations de la vessie

Normalement, lorsque la vessie se développe chez le fœtus, elle se referme pour former une poche musculaire. Dans de rares cas, la vessie ne se referme pas complètement et s’ouvre à la surface de l’abdomen (exstrophie de la vessie). L’urine s’écoule alors par la paroi abdominale plutôt que par l’urètre. Les enfants atteints d’exstrophie de la vessie peuvent également présenter des malformations de l’urètre et des organes génitaux externes (pénis, testicules ou clitoris), et parfois des malformations de l’anus.

Une condition similaire touche la connexion entre la vessie et le nombril, présente au début du développement du fœtus. Cette connexion est appelée ouraque. Normalement, elle se referme avant la naissance. Lorsqu’elle reste ouverte (appelée ouraque persistant), l’urine s’écoule par le nombril.

Dans les deux cas, les nourrissons présentent un risque d’infections des voies urinaires. Une intervention chirurgicale est pratiquée pour refermer ces ouvertures anormales et réparer la vessie si nécessaire. L’opération chirurgicale peut être réalisée peu après la naissance, ou plus tard lorsque l’enfant est plus grand.