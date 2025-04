Présentation des maladies de l’oreille, du nez et de la gorge chez l’enfant

Les maladies de l’oreille, du nez et de la gorge, particulièrement les infections, sont très fréquentes chez l’enfant.

Chez l’enfant, les infections de l’oreille sont presque aussi fréquentes que le rhume. Elles peuvent se développer dans la cavité tympanique (oreille moyenne), auquel cas il s’agit d’une otite moyenne ; ou, moins fréquemment, dans le canal auriculaire (conduit auditif externe), auquel cas il s’agit d’une otite externe.

Les infections de la gorge (pharynx) ne sont en général pas graves, mais elles sont inconfortables pour les enfants, et peuvent les empêcher d’aller à l’école tout en accumulant les consultations médicales.

Anatomie de l’oreille

Anatomie du nez et de la gorge

D’autres troubles, tels que les déficits auditifs ou les tuméfactions cervicales, affectent peu d’enfants mais peuvent être graves. D’une façon générale, toute anomalie de l’oreille, du nez ou de la gorge ( see page Papillomatose respiratoire récurrente et see page Angiofibromes juvéniles) qui ne s’améliore pas en quelques jours doit faire l’objet d’une consultation médicale. Parfois, si elles ne sont pas traitées, ces maladies et anomalies conduisent à des problèmes de communication.