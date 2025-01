Infection aiguë de l’oreille moyenne chez l’enfant

Le plus souvent, l’infection aiguë de l’oreille moyenne est provoquée par les mêmes virus que ceux du rhume. Une infection aiguë peut également être causée par une bactérie qui réside parfois dans la bouche et le nez. Les bactéries qui affectent les oreilles des nouveau-nés comprennent Escherichia coli et Staphylococcus aureus. Les bactéries qui affectent les nourrissons et les enfants comprennent Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae et Moraxella catarrhalis. Une infection initialement virale peut se compliquer et devenir une infection bactérienne. Les vaccinations infantiles de routine ont réduit le risque d’infection de l’oreille.

Un facteur de risque principal d’infection aiguë de l’oreille moyenne est

L’exposition à la fumée de cigarette dans le foyer

D’autres facteurs de risque comprennent des antécédents familiaux importants d’otites, l’alimentation au biberon (plutôt que l’allaitement), la fréquentation d’une crèche, et le fait de vivre dans une région où les ressources sont faibles/la pollution atmosphérique est élevée.