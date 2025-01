La chorée de Sydenham est une complication du rhumatisme articulaire aigu qui provoque des mouvements saccadés et incontrôlables, généralement des deux bras et des deux jambes, et en particulier du visage, des pieds et des mains. La chorée de Sydenham peut apparaître progressivement chez certains enfants atteints de rhumatisme articulaire aigu, mais généralement seulement après la disparition de tous les autres symptômes. Un mois peut s’écouler avant que les mouvements ne deviennent suffisamment intenses pour nécessiter une consultation médicale. L’enfant présente alors des mouvements sporadiques typiques incontrôlables qui disparaissent pendant le sommeil. Les mouvements peuvent toucher tous les muscles, sauf ceux des yeux. Ils peuvent débuter dans les mains puis se propager aux pieds et au visage. Les grimaces du visage (expression déformée du visage) sont fréquentes. L’enfant peut faire claquer sa langue ou peut sortir et rentrer sa langue de la bouche.

Dans les cas les plus légers, l’enfant semble maladroit et présente de légères difficultés pour s’habiller et s’alimenter. Dans les cas graves, l’enfant doit être protégé de ses propres membres qui pourraient le blesser lors de leurs violents mouvements. La chorée dure entre 4 et 8 mois, mais peut revenir ultérieurement.