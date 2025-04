Rétinoblastome

Ablation chirurgicale de l’œil

Chimiothérapie

Radiothérapie, lasers et cryothérapie

(Voir aussi Principes du traitement du cancer et Chirurgie pour le cancer.)

En cas d’atteinte d’un seul œil, et si celui-ci ne possède que peu ou plus d’acuité visuelle, on procède à l’ablation chirurgicale de la totalité du globe oculaire avec une partie du nerf optique.

Lorsque le cancer affecte les deux yeux, les médecins essaient de préserver un certain degré d’acuité visuelle en traitant le cancer sans retirer les deux globes oculaires, bien qu’ils retirent parfois l’œil le plus sévèrement atteint. Les options thérapeutiques incluent les médicaments de chimiothérapie injectés directement dans l’artère principale qui apporte le sang à l’œil (ce que l’on appelle chimiothérapie intra-artérielle), la radiothérapie, les lasers, le gel (cryothérapie), ou pour les cancers de très petite taille, des patchs contenant des matières radioactives (curiethérapie).

Des associations de chimiothérapie administrées par voie orale ou intraveineuse (tels que le carboplatine, l’étoposide et la vincristine, ou le cyclophosphamide plus la vincristine) peuvent être utilisées pour réduire la taille d’une grosse tumeur dans un œil, réduire la taille des tumeurs présentes dans les deux yeux, traiter le cancer qui s’est propagé au-delà de l’œil ou traiter le cancer qui réapparaît après le traitement initial. La chimiothérapie est utilisée avec d’autres options thérapeutiques, car seule, elle ne peut généralement pas guérir ce cancer. administrées par voie orale ou intraveineuse (tels que le carboplatine, l’étoposide et la vincristine, ou le cyclophosphamide plus la vincristine) peuvent être utilisées pour réduire la taille d’une grosse tumeur dans un œil, réduire la taille des tumeurs présentes dans les deux yeux, traiter le cancer qui s’est propagé au-delà de l’œil ou traiter le cancer qui réapparaît après le traitement initial. La chimiothérapie est utilisée avec d’autres options thérapeutiques, car seule, elle ne peut généralement pas guérir ce cancer.

La radiothérapie sur l’œil a des effets secondaires significatifs, tels qu’une cataracte, une baisse de l’acuité visuelle, une sécheresse chronique des yeux et une perte des tissus autour de l’œil traité. Les os de la face peuvent ne pas se développer normalement, provoquant des déformations du visage. En outre, le risque de développer un second cancer augmente dans la zone d’administration de la radiothérapie.

Après le traitement, un médecin spécialisé dans le traitement des cancers infantiles (oncologue pédiatrique) et un ophtalmologiste doivent continuer à surveiller l’enfant en raison du risque de récidive ou de développement d’un second cancer.