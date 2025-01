Nausées et vomissements en début de grossesse

Les médecins posent des questions au sujet des symptômes et des antécédents médicaux et procèdent à un examen clinique. Les observations faites par les médecins pendant le relevé des antécédents et l’examen clinique les aiguillent souvent sur la cause et les examens complémentaires à réaliser le cas échéant (voir le tableau Certaines causes et caractéristiques des nausées et des vomissements en début de grossesse).

Les médecins interrogent la patiente à propos des vomissements :

Quand ont-ils commencé ?

Depuis combien de temps durent-ils ?

Quelle est leur fréquence quotidienne ?

Qu’est-ce qui les soulage ou les aggrave ?

Quelle est leur quantité ?

Si les aliments et/ou les liquides restent dans l’estomac

Le médecin demande à la femme si elle présente d’autres symptômes, en particulier des douleurs abdominales, une diarrhée et une constipation, et de quelle manière ses symptômes l’affectent ainsi que sa famille (si elle parvient à travailler et à prendre soin d’elle et de ses enfants). Il l’interroge également à propos des vomissements survenus lors des grossesses précédentes, des interventions chirurgicales abdominales qu’elle aurait subies, et des médicaments susceptibles de contribuer aux vomissements qu’elle prend éventuellement.

Lors de l’examen clinique, les médecins réalisent une évaluation prénatale de routine, notamment la mesure des signes vitaux de la femme et une évaluation du fœtus. Ils recherchent des signes de troubles graves, tels qu’une tension artérielle trop basse ou trop élevée, de la fièvre ou une sensibilité abdominale.

Cette information aide les médecins à déterminer si les vomissements sont dus à la grossesse ou à un autre trouble, sans rapport avec elle. Par exemple, les vomissements sont plus susceptibles d’être dus à la grossesse si :

Les symptômes débutent au cours du 1er trimestre.

Les symptômes durent ou réapparaissent pendant plusieurs jours à plusieurs semaines.

La femme ne présente pas de douleur abdominale.

Il n’y a pas de symptômes impliquant d’autres systèmes d’organes.

Les vomissements sont probablement dus à un trouble non lié à la grossesse si :

Ils commencent après le 1er trimestre

Ils s’accompagnent de douleurs abdominales, de diarrhée ou des deux