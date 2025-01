Œdème en fin de grossesse

Les médecins commencent par poser des questions à propos de l’œdème et des autres symptômes, ainsi que des antécédents médicaux. Le médecin réalise ensuite un examen clinique. Les observations faites par les médecins pendant le relevé des antécédents et l’examen clinique les aiguillent souvent sur la cause de l’œdème et les examens complémentaires à réaliser le cas échéant (voir le tableau Certaines causes et caractéristiques des œdèmes en fin de grossesse).

Les médecins posent les questions suivantes :

Quand l’œdème est apparu

Depuis combien de temps ?

Si certaines activités (comme le fait d’être allongée sur le côté gauche) atténuent ou aggravent l’œdème

Les médecins interrogent également la patiente à propos de conditions susceptibles d’augmenter le risque de développer une thrombose veineuse profonde, une prééclampsie et une cardiomyopathie du péripartum.

On interroge la patiente à propos d’autres symptômes qui pourraient suggérer une cause. On lui demande si elle a déjà eu une thrombose veineuse profonde, une embolie pulmonaire, une prééclampsie, une hypertension artérielle ou des problèmes cardiaques, notamment une cardiomyopathie.

Lors de l’examen clinique, les médecins recherchent les signes d’une cause grave de gonflement. Pour rechercher des symptômes de prééclampsie, les médecins mesurent la tension artérielle, écoutent le cœur et les poumons, et contrôlent éventuellement les réflexes de la patiente et examinent le fond de l’œil avec un ophtalmoscope (un appareil manuel qui ressemble à une petite lampe de poche). Les médecins recherchent également tout signe de gonflement, notamment au niveau des jambes, des mains et du visage. Toutes les zones enflées sont examinées afin de vérifier si elles sont rouges, chaudes ou sensibles.