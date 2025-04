Maladie cardiaque pendant la grossesse

Éviter certains médicaments pendant la grossesse

Pendant le travail, une injection péridurale

Les médecins conseillent aux femmes enceintes atteintes d’une affection cardiaque de :

Programmer des contrôles fréquents

Éviter une prise de poids excessive

Éviter le stress

Se reposer suffisamment

Si une anémie se développe, elle est rapidement traitée.

Certains médicaments utilisés pour traiter les maladies cardiaques ne sont pas utilisés pendant la grossesse. À savoir :

Les médicaments pour le cœur qui sont poursuivis durant la grossesse dépendent de la gravité de la maladie cardiaque et des risques pour le fœtus. Par exemple, on évite généralement la warfarine, car elle augmente le risque de malformations congénitales. Cependant, elle peut être administrée aux femmes qui ont une valve cardiaque mécanique, parce que la warfarine réduit le risque de thrombose dans ce type de valve. Ces thromboses peuvent être fatales.

Si son cœur ne fonctionne pas correctement, la patiente peut recevoir de la digoxine (utilisée dans le traitement de l’insuffisance cardiaque). On lui conseille également de rester alitée et de pratiquer le moins d’activités possible à partir de la 20e semaine de grossesse.

Au cours du travail, la douleur est traitée si nécessaire. Si la femme est atteinte d’une maladie cardiaque grave, le médecin peut injecter un anesthésique au niveau lombaire, c’est-à-dire dans l’espace compris entre le canal rachidien et la membrane externe qui recouvre la moelle épinière (espace épidural). Cette procédure est appelée injection péridurale. Cet anesthésique bloque les sensations dans le bas de la moelle épinière, réduisant ainsi la réponse de stress à la douleur et le besoin de pousser. Le but est de réduire l’effort pour le cœur. Les poussées nécessaires au travail mettent le cœur à rude épreuve parce qu’elles lui demandent plus d’efforts. Comme ces femmes ne peuvent pas pousser, des forceps ou une ventouse peuvent être utilisés au cours de l’accouchement.

Une injection péridurale ne doit pas être utilisée en cas de sténose aortique. Un anesthésique local ou, le cas échéant, général est alors utilisé.

Les femmes sont étroitement surveillées immédiatement après l’accouchement et sont ensuite contrôlées régulièrement par un cardiologue pendant plusieurs semaines.