* Les effets anticholinergiques comprennent les suivants : confusion, vision floue, constipation, sécheresse de la bouche, vertiges et perte d'équilibre, ainsi que difficultés en début de miction. † Le dipyridamole est aussi disponible dans une formulation à libération prolongée avec de l'aspirine. Ce produit, utilisé pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux chez les personnes qui en ont eu un, n'est pas inclus dans cette liste. Inhibiteurs de la COX-2 = coxibs ; AINS = anti-inflammatoires non stéroïdiens. Adaptation de The American Geriatrics Society 2019 Beers Criteria Update Expert Panel: American Geriatrics Society updated Beers Criteria® for potentially inappropriate medication use in older adults. J Am Geriatr Soc 67(4):674-694, 2019. doi:10.1111/jgs.15767