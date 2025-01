Généralement, le seul symptôme d’une hernie inguinale est :

Renflement indolore dans l’aine ou le scrotum

Le renflement peut grossir lorsque la personne se lève et il peut diminuer de taille quand la personne s’allonge. Il est généralement possible de repousser le renflement à l’intérieur du ventre.

Une hernie incarcérée se produit lorsqu’une anse de l’intestin se coince dans une hernie. Cela peut provoquer une occlusion intestinale.

On parle de hernie étranglée lorsque l’intestin se trouve piégé de façon si étroite qu’il ne peut plus recevoir de sang. La partie de l’intestin qui ne reçoit pas suffisamment de sang peut se nécroser, et sans traitement, la personne peut décéder. Une hernie étranglée peut provoquer les symptômes suivants :