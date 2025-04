Le tube digestif est la voie prise par les aliments une fois consommés, à travers le corps. Les aliments passent de la bouche (alimentation) à l’anus (défécation). L’intestin est le long tube du système digestif qui relie l’estomac à l’anus. Il sert à digérer les aliments et à absorber les nutriments.

Il existe un intestin grêle et un gros intestin. L’intestin grêle est très long et comporte de nombreuses boucles. Le gros intestin, aussi appelé côlon, est plus court et plus large.

Qu’est-ce que la maladie de Crohn ? La maladie de Crohn est une inflammation de longue durée des intestins. La maladie de Crohn est l’une des deux maladies inflammatoires chroniques de l’intestin. La deuxième est la rectocolite hémorragique. La maladie de Crohn touche généralement l’intestin grêle. Elle peut cependant affecter le côlon ou l’intestin grêle et le côlon. La maladie de Crohn est une maladie inflammatoire chronique de l’intestin

Sa cause est inconnue, mais elle pourrait être liée à un problème dans le système immunitaire.

Les symptômes sont intermittents et peuvent inclure diarrhée, crampes abdominales douloureuses, fièvre, manque d’appétit et perte de poids.

La coloscopie et des examens d’imagerie permettent de diagnostiquer la maladie de Crohn.

Il n’existe aucun traitement curatif pour la maladie de Crohn, les médicaments et parfois une intervention chirurgicale peuvent toutefois atténuer les symptômes.

Quelles sont les causes de la maladie de Crohn ? Les médecins ne connaissent pas la cause de la maladie de Crohn. Il pourrait s’agir d’un problème du système immunitaire qui provoquerait une réaction excessive de l’intestin entraînant son inflammation. Le risque de développer une maladie de Crohn est accru dans les cas suivants : Membres de la famille atteints de la maladie

Origine juive provenant d’Europe de l’Est

Tabagisme

Femme prenant la pilule