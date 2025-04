Pendant une endoscopie par voie supérieure ou une coloscopie, la personne est allongée avec des instruments fixés sur le corps pour mesurer sa tension artérielle, son pouls et le taux d’oxygène dans son sang pendant l’examen.

Une ligne IV est insérée dans le bras de la personne afin d’administrer des liquides et des médicaments

Dans une endoscopie par voie haute, les médecins placent un anesthésiant dans la gorge de la personne

Un médicament sera administré par IV pour maintenir la personne calme et détendue ou pour l’anesthésier

Le médecin introduira la sonde délicatement dans le corps de la personne.

Le médecin pourra visualiser des problèmes tels que :

Rougeurs

Plaies ouvertes (ulcères)

Gonflement

Excroissances inhabituelles

La muqueuse et les couches internes du système digestif (à l’exception de la partie inférieure de l’anus) sont dépourvues de nerfs capables de ressentir la douleur, de ce fait la personne ne ressentira pas de douleur, même si elle n’est pas endormie au cours de ces examens.

L’endoscopie par voie haute dure environ 15 à 30 minutes. La coloscopie peut prendre un peu plus de temps. Une fois que la personne est réveillée et se sent normale, elle pourra rentrer chez elle avec un ami ou un membre de sa famille et se reposer jusqu’au lendemain.