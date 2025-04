La digestion est le processus consistant à fragmenter les aliments en différents nutriments, sources d’énergie pour l’organisme.

Le tube digestif (également appelé tractus gastro-intestinal ou tractus GI) est le tube creux que les aliments traversent quand on les avale et qu’ils sont digérés, et qui expulse les déchets de la digestion sous forme de selles. Le tube digestif est constitué des éléments suivants :

Le système digestif comprend le tube digestif et les organes qui se trouvent hors du tube digestif mais contribuent à la digestion :

Le cerveau et le système digestif sont connectés. La connexion est appelée axe intestin-cerveau. La santé mentale affecte la santé digestive, et la santé digestive affecte la santé mentale. Par exemple, si vous sentez stressé(e) ou inquiet(e), vous pouvez aussi avoir mal au ventre.