Le gros intestin, également appelé côlon, fait partie du tube digestif. Il connecte l’intestin grêle au rectum. L’appendice est un petit tube en forme de doigt attaché à la première partie du gros intestin. L’appendice peut s’infecter et provoquer une appendicite.

La nourriture digérée est liquide lorsqu’elle atteint le gros intestin. La fonction principale du gros intestin est d’absorber presque toute l’eau et de former des selles solides.

De nombreuses bactéries vivent dans le gros intestin. Ces bactéries sont nécessaires et utiles. Elles produisent des substances importantes, la vitamine K par exemple. Les bactéries du gros intestin peuvent également produire des gaz. Cependant, il est possible de contracter une gastro-entérite à cause d’autres bactéries susceptibles d’arriver dans le gros intestin et qui peuvent vous rendre malade.