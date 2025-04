L’estomac fait partie du tube digestif. L’estomac est un organe creux et volumineux doté de fortes parois musculaires. Les aliments et les liquides ingérés pénètrent dans l’estomac via l’œsophage.

Les cellules qui tapissent la paroi de l’estomac sécrètent :

Mucus

Acide gastrique

Une enzyme digestive appelée pepsine

Le mucus protège l’estomac de l’acide gastrique. Certains médicaments (comme l’aspirine) et certains micro-organismes peuvent empêcher le mucus d’accomplir son travail et provoquer un ulcère gastrique.

L’acide gastrique est en fait de l’acide chlorhydrique. L’acide aide à fragmenter les aliments.

La pepsine fragmente les protéines, comme celles contenues dans la viande.

Les muscles de l’estomac se contractent et se relâchent pour mélanger les aliments à l’acide et aux enzymes (sucs gastriques). Le mélange et les liquides gastriques fractionnent les aliments pour en faire un liquide que l’organisme peut absorber. Les muscles aident également à faire passer les aliments de l’estomac à l’intestin grêle.