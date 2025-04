Rectum et anus

Le système digestif fragmente les aliments en différents nutriments qui sont à l’origine de l’énergie nécessaire au fonctionnement de l’organisme.

Le tube digestif (également appelé tractus gastro-intestinal ou tractus GI) est le tube creux que les aliments traversent quand on les avale et qu’ils sont digérés, et qui expulse les déchets de la digestion sous forme de selles.