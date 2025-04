Les symptômes dépendent des facteurs suivants :

Site de l’infection dans l’organisme

Type de germe ayant provoqué l’infection

Si seulement une partie de l’organisme est infectée ou si une majeure partie est concernée

Généralement, une infection dans une seule partie de l’organisme provoque des douleurs et des symptômes locaux. Par exemple, une infection pulmonaire (pneumonie) peut provoquer une douleur thoracique et une toux. Une infection cérébrale provoque des céphalées. Une infection sous la peau (abcès cutané) peut gonfler, devenir rouge et douloureuse.

Les infections qui touchent une grande partie de l’organisme peuvent provoquer de nombreux symptômes différents. Quelques symptômes généraux fréquents :

Fièvre

Sensation de faiblesse et de fatigue

Perte d’appétit

Courbatures généralisées

En cas d’infection non traitée pendant longtemps, il est possible de perdre du poids.