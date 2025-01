Vieillissement et médicaments

Beaucoup d’améliorations de la santé et des fonctions des personnes âgées pendant les dernières décennies peuvent être attribuées aux bienfaits des médicaments.

Les vaccins aident à éviter les maladies infectieuses (comme la grippe et la pneumonie) qui ont jadis tué beaucoup de personnes âgées.

Les antibiotiques sont souvent efficaces pour traiter les infections graves, notamment la pneumonie.

Les médicaments destinés à contrôler l’hypertension artérielle (antihypertenseurs) aident à éviter les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques.

Les médicaments destinés à contrôler la glycémie (insuline et autres antihyperglycémiants) permettent à des millions de diabétiques de vivre une vie normale. Ces médicaments réduisent aussi le risque de problèmes oculaires et rénaux que le diabète peut provoquer.

Les médicaments destinés à contrôler la douleur et d’autres symptômes permettent à des millions de personnes atteintes d’arthrite de continuer à rester actives.

Cependant, les médicaments peuvent avoir des effets qui ne sont pas prévus ou souhaités (effets secondaires). À partir de la fin de la quarantaine, le risque d’effets secondaires associés à l’utilisation des médicaments augmente. Les personnes âgées sont au moins deux fois plus sujettes aux effets secondaires des médicaments que les jeunes. Les effets secondaires sont aussi susceptibles d’être plus graves, ce qui peut affecter la qualité de vie et entraîner des consultations médicales et des hospitalisations.

Les personnes âgées sont plus sujettes aux effets secondaires des médicaments pour plusieurs raisons :

Avec le vieillissement, la quantité totale d’eau de l’organisme diminue alors que la quantité de tissu adipeux augmente. Ainsi, chez les personnes âgées, les médicaments solubles dans l’eau deviennent plus concentrés en raison de la quantité réduite d’eau dans l’organisme. Les médicaments solubles dans la graisse s’accumulent davantage dans cette dernière du fait de son volume accru (voir Distribution des médicaments).

En vieillissant, les reins sont moins capables d’excréter les médicaments dans l’urine et le foie est moins capable de décomposer (métaboliser) de nombreux médicaments (voir Métabolisme des médicaments). Ainsi, les médicaments sont moins facilement éliminés par l’organisme (voir Excrétion des médicaments).

Habituellement, les personnes âgées prennent davantage de médicaments et ont davantage de troubles.

Les personnes qui prennent plus de médicaments sont exposées à un risque plus élevé d’interactions médicamenteuses.

Il y a eu moins d’études menées chez les personnes âgées pour identifier les doses appropriées de médicaments.

Les personnes âgées sont plus susceptibles d’avoir des troubles médicaux chroniques qui peuvent être aggravés par les médicaments ou qui peuvent affecter le fonctionnement des médicaments.

À cause des changements liés à l’âge, de nombreux médicaments ont tendance à rester plus longtemps dans l’organisme des personnes âgées, prolongeant l’effet du médicament et augmentant le risque d’effets secondaires. Par conséquent, les personnes âgées doivent prendre des doses réduites de certains médicaments ou, éventuellement, moins de doses quotidiennes. Par exemple, la digoxine, un médicament parfois utilisé pour traiter certains troubles cardiaques, se dissout dans l’eau et est éliminée par les reins. Comme la quantité d’eau diminue dans l’organisme et comme les reins fonctionnent moins bien en vieillissant, les concentrations de digoxine dans l’organisme peuvent augmenter et entraîner un risque accru d’effets secondaires (comme les nausées ou des rythmes cardiaques anormaux). Pour éviter ce problème, les médecins peuvent utiliser une dose plus faible, ou parfois substituer d’autres médicaments à celui-ci.

Les personnes âgées sont plus sensibles aux effets de nombreux médicaments. Elles ont tendance par exemple à être plus somnolentes et plus enclines à avoir des idées confuses lorsqu’elles prennent certains anxiolytiques (voir le tableau Médicaments utilisés pour traiter les troubles anxieux) ou des somnifères pour traiter l’insomnie. Certains médicaments qui abaissent la tension artérielle ont tendance à la faire diminuer de manière beaucoup plus marquée chez les personnes âgées que chez les personnes plus jeunes. Des baisses plus importantes de la tension artérielle peuvent provoquer des effets secondaires tels que des étourdissements, des sensations de vertige et des chutes. Les personnes âgées qui éprouvent de tels effets secondaires doivent en discuter avec leur médecin.

Tableau Certains médicaments particulièrement susceptibles de provoquer des problèmes chez les personnes âgées Tableau

De nombreux médicaments couramment utilisés ont des effets anticholinergiques. Ces médicaments comprennent certains antidépresseurs (amitriptyline et imipramine), de nombreux antihistaminiques (tels que la diphénhydramine, contenue dans les médicaments en vente libre contre l’insomnie, le rhume et les allergies) et de nombreux antipsychotiques (tels que la chlorpromazine et la clozapine). Les personnes âgées, particulièrement celles atteintes de troubles de la mémoire, sont particulièrement sensibles aux effets anticholinergiques qui comprennent confusion, vision floue, constipation, sécheresse buccale et difficulté au début de la miction. Certains effets des anticholinergiques, tels que la diminution du tremblement (par exemple, dans le traitement de la maladie de Parkinson) et la réduction des nausées, sont recherchés mais ce n’est pas le cas la plupart du temps.

Anticholinergique : définition

Un médicament peut avoir un effet secondaire parce qu’il interagit avec

Un trouble, un symptôme ou une pathologie autres que ceux pour lesquels le médicament est pris (interaction médicament-maladie)

Un autre médicament (interaction médicamenteuse)

Un aliment (interaction médicament-aliment)

Une plante médicinale (interaction médicament-plante médicinale)

Comme les personnes âgées ont tendance à avoir plus de maladies et prendre plus de médicaments que les jeunes, elles sont plus susceptibles d’avoir des interactions médicament-maladie et des interactions médicamenteuses. Dans de nombreuses interactions médicament-maladie, la prise d’un médicament peut aggraver un trouble, un symptôme ou une pathologie (voir le tableau Certains troubles et symptômes qui peuvent être aggravés par les médicaments chez les personnes âgées).

Tableau Certains troubles et symptômes qui peuvent être aggravés par les médicaments chez les personnes âgées Tableau

Les patients, les médecins et les pharmaciens peuvent prendre des mesures pour réduire les risques des interactions médicamenteuses et médicament-maladie. Comme les médicaments en vente libre et les plantes médicinales peuvent interagir avec d’autres médicaments, il faut se renseigner auprès du médecin ou du pharmacien sur les associations entre ces produits et les médicaments sur ordonnance.

Il peut être risqué de ne pas suivre les instructions du médecin pour la prise d’un médicament (non-observance ; voir Observance du traitement médicamenteux). Le grand âge à lui tout seul n’est pas responsable de la non-observance. Toutefois, jusqu’à la moitié des personnes âgées n’observent pas les instructions pour prendre leurs médicaments. L’absence de prise, la prise insuffisante ou la prise excessive d’un médicament peuvent occasionner des troubles. Bien que réduire la dose d’un médicament pour éviter les effets secondaires puisse sembler raisonnable, il est nécessaire de consulter le médecin avant d’apporter une modification au traitement.