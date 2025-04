Certains troubles surviennent presque exclusivement chez les adultes âgés. (Voir également Présentation du vieillissement.) Il existe certains syndromes dits gériatriques (la gériatrie est la médecine axée sur la santé et les maladies des adultes âgés).

D’autres troubles qui touchent tous les âges peuvent entraîner des complications ou des symptômes différents chez les adultes âgés. Voici quelques exemples :

Glande thyroïde hypoactive (hypothyroïdie) : Généralement, les jeunes prennent du poids et se sentent apathiques. Chez les adultes âgés, le premier ou principal symptôme est la confusion.

Glande thyroïde hyperactive (hyperthyroïdie) : Généralement, les jeunes deviennent agités et perdent du poids. Par contre, les adultes âgés deviennent fatigués, passifs, déprimés et en état de confusion.

Dépression : Généralement, les jeunes deviennent tristes, passifs et visiblement malheureux. Parfois, les adultes âgés ne semblent pas malheureux. En revanche, ils ont les idées confuses, sont distraits, apathiques, perdent intérêt à leurs activités habituelles ou semblent isolés.

Crise cardiaque : Généralement, les jeunes souffrent de douleurs thoraciques. Les adultes âgés peuvent ne pas ressentir de douleur thoracique mais peuvent avoir des difficultés à respirer ou des douleurs abdominales. Ils peuvent transpirer abondamment, se sentir subitement fatigués, s’évanouir ou avoir les idées confuses.

Perforation abdominale : Un organe du tube digestif, comme l’estomac ou l’intestin, se déchire parfois (perforation), provoquant une infection grave généralisée dans la cavité abdominale. Généralement, les jeunes ont des douleurs abdominales sévères et de la fièvre, et l’abdomen est comprimé. Par contre, les adultes âgés n’ont parfois aucun de ces symptômes. Au lieu de cela, ils peuvent avoir les idées confuses ou se sentir très faibles.

La confusion provoquée par ces troubles chez les adultes âgés est souvent prise à tort pour de la démence.

Les adultes âgés ont souvent plusieurs troubles à la fois. Chaque trouble peut affecter l’autre. Par exemple, la dépression peut aggraver une démence et une infection peut aggraver un diabète.

Néanmoins, ces troubles n’ont plus les mêmes effets dévastateurs ou débilitants qu’auparavant chez les adultes âgés. Les troubles qui étaient autrefois presque toujours mortels chez les adultes âgés, comme les crises cardiaques, la fracture de la hanche et la pneumonie, sont maintenant curables et contrôlables. Avec le traitement, beaucoup de personnes souffrant de troubles chroniques, comme le diabète, les troubles rénaux et les maladies des artères coronaires, peuvent continuer à vivre de manière active et autonome.

