Lésions provoquées par l’électricité

La résistance est la capacité à empêcher la circulation du courant électrique. La plus grande part de la résistance du corps est située au niveau de la peau. Plus la peau est épaisse, plus la résistance est importante. Par exemple, les paumes des mains et les plantes des pieds, si elles sont épaisses et calleuses, sont beaucoup plus résistantes au courant électrique que les zones de peau plus fine, telles que l’intérieur du bras. La résistance de la peau diminue si elle est lésée (par exemple, si elle est atteinte de lésions punctiformes ou d’excoriations) ou bien si elle est mouillée. Si la résistance de la peau est élevée, la lésion est essentiellement locale, ne causant que des brûlures cutanées. Si la résistance de la peau est faible, l’atteinte est plus profonde et touche les organes internes. Ainsi, les lésions sont surtout internes lorsque des personnes mouillées entrent en contact avec le courant électrique, par exemple, lorsqu’un sèche-cheveux tombe dans la baignoire, ou quand des personnes marchent dans une flaque d’eau qui est en contact avec une ligne électrique tombée sur le sol.