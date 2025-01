Lymphogranulome vénérien (LGV)

Les symptômes du lymphogranulome vénérien apparaissent environ 3 jours après l’infection. Ils évoluent en trois stades.

Au cours du stade primaire, une petite vésicule indolore, remplie de liquide, se développe habituellement sur le pénis ou dans le vagin. La vésicule laisse généralement place à une ulcération qui cicatrise rapidement et passe souvent inaperçue.

Le stade secondaire commence généralement après environ 2 à 4 semaines. Chez les hommes, les ganglions lymphatiques de l’un ou des deux côtés de l’aine peuvent gonfler et devenir douloureux. Les ganglions lymphatiques hypertrophiés et sensibles (appelés bubons) s’attachent aux tissus plus profonds et à la peau sus-jacente, qui s’enflamme et peut se transformer en abcès. Les femmes ont souvent mal au dos ou une douleur pelvienne (la partie inférieure du torse), et les ganglions lymphatiques près du rectum et dans la région pelvienne gonflent et deviennent douloureux. Chez les hommes et les femmes, la peau qui recouvre les ganglions lymphatiques affectés peut se rompre, formant un passage (appelé tractus sinusal) qui permet au pus ou au sang de s’écouler sur la peau. La personne peut avoir de la fièvre et ressentir un malaise général.

Au cours du stade tertiaire, les plaies guérissent en laissant des cicatrices, mais les tractus sinusaux peuvent perdurer ou réapparaître. Si l’infection persiste longtemps ou récidive, il peut apparaître une obstruction des vaisseaux lymphatiques (qui drainent les liquides des tissus), responsable d’un gonflement des tissus génitaux et de la formation d’ulcérations sur la peau.

L’infection rectale peut provoquer un écoulement anal sanglant et purulent. Si l’infection perdure, elle peut laisser des cicatrices à l’origine d’un rétrécissement du rectum. Les ganglions lymphatiques du pelvis peuvent gonfler, ce qui entraîne des douleurs.