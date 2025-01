Infections streptococciques

L’angine streptococcique guérit en général en 1 à 2 semaines, même sans traitement.

Les antibiotiques réduisent la durée des symptômes chez les jeunes enfants, mais ont un effet limité sur des symptômes des adolescents et des adultes. Cependant, les antibiotiques permettent d’éviter la dissémination de l’infection à l’oreille moyenne, aux sinus et à l’apophyse mastoïde, ainsi que les risques de contagion. L’antibiothérapie empêche également la survenue d’un rhumatisme articulaire aigu, bien qu’elle ne puisse pas empêcher l’inflammation des reins (glomérulonéphrite). Généralement, il n’est pas nécessaire de commencer immédiatement le traitement. Le fait d’attendre 1 à 2 jours pour avoir les résultats de la culture avant de commencer le traitement antibiotique n’augmente pas le risque de fièvre rhumatismale. Sauf lorsqu’un membre de la famille est atteint ou a été atteint d’un rhumatisme articulaire aigu. Dans ce cas particulier, il faut traiter le plus tôt possible tout membre de la famille atteint d’une infection à streptocoque.

Généralement, on prescrit la pénicilline ou l’amoxicilline pendant 10 jours par voie orale. Ce traitement peut être remplacé par une injection unique d’une pénicilline à action prolongée (benzathine). On traite les personnes qui ne peuvent pas prendre de la pénicilline, par l’érythromycine, la clarithromycine ou la clindamycine par voie orale pendant 10 jours ou par l’azithromycine pendant 5 jours.

À ce jour, la bactérie responsable de l’angine streptococcique n’est pas résistante à la pénicilline. Aux États-Unis, environ 5 à 10 % de ces bactéries sont résistantes à l’érythromycine et aux antibiotiques apparentés (azithromycine et clarithromycine) mais dans certains pays, plus de 10 % des bactéries sont résistantes.

La fièvre, les maux de tête et le mal de gorge peuvent être traités par le paracétamol ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) qui diminuent les douleurs et la fièvre. Cependant, comme l’aspirine augmente le risque de syndrome de Reye, son utilisation est à proscrire chez les enfants.

Ni l’alitement ni l’isolement ne sont nécessaires.