Colite à Clostridioides difficile (auparavant à Clostridium) difficile

Causes de la colite à C. diff

Dans la colite à C. difficile, les bactéries produisent des toxines qui provoquent une inflammation du côlon (colite), généralement après la prise d’antibiotiques prescrits pour traiter une infection. De nombreux antibiotiques modifient l’équilibre entre les types et la quantité de bactéries qui vivent dans l’intestin. Ainsi, certaines bactéries pathogènes, telles que C. difficile, peuvent proliférer et remplacer les bactéries inoffensives qui vivent normalement dans l’intestin. C. difficile est la cause la plus fréquente de colite qui se développe après la prise d’antibiotiques.

Lorsque la bactérie C. difficile prolifère, elle libère des toxines qui entraînent des diarrhées, une colite et la formation de membranes anormales (pseudomembranes) dans le côlon.

Une souche plus mortelle de C. difficile a été identifiée dans certaines épidémies hospitalières. Cette souche produit significativement plus de toxines, provoque une maladie plus grave avec une plus grande probabilité de rechute, est facilement transmissible et répond moins bien au traitement antibiotique.

Presque tous les antibiotiques peuvent entraîner cette maladie, mais les principaux en cause sont la clindamycine, les pénicillines (comme l’ampicilline et l’amoxicilline), les céphalosporines (comme la ceftriaxone) et les fluoroquinolones (comme la lévofloxacine et la ciprofloxacine). La colite à C. difficile peut survenir même après de très brèves prises d’antibiotiques. La colite à C. difficile peut également résulter de l’utilisation de certains agents chimiothérapiques.

L’infection à C. difficile est plus fréquente lorsqu’un antibiotique est administré par voie orale, mais elle peut aussi survenir lorsque les antibiotiques sont injectés dans un muscle ou administrés par voie intraveineuse.

Le risque de développer une colite à C. difficile et le risque qu’elle soit sévère augmentent avec l’âge. Autres facteurs de risque :

Présenter un ou plusieurs autres troubles sévères

Séjour prolongé à l’hôpital

Vie en maison de santé

Chirurgie gastro-intestinale

Affection ou prise d’un médicament réduisant l’acidité gastrique

Les médicaments qui diminuent l’acidité gastrique incluent les inhibiteurs de la pompe à protons et les antihistaminiques H2 (H2), qui sont utilisés pour traiter le reflux gastro-œsophagien et l’ulcère gastroduodénal.

Parfois, la bactérie provient du propre tractus intestinal du patient. C. difficile est souvent présent dans les intestins des nouveau-nés, des adultes en bonne santé et des adultes hospitalisés. Chez ces personnes, C. difficile ne provoque généralement pas de maladie, sauf s’il prolifère. Cependant, ces personnes peuvent transmettre des clostridies aux personnes à risque. La transmission d’une personne à une autre peut être empêchée en se lavant méticuleusement les mains.

Les personnes peuvent également contracter les bactéries provenant d’animaux de compagnie ou de l’environnement.

La colite provoquée par l’infection à C. difficile survient rarement, sauf si les personnes ont récemment pris des antibiotiques. Toutefois, des événements physiquement stressants, comme des interventions chirurgicales (impliquant généralement l’estomac ou l’intestin), peuvent probablement provoquer le même type de déséquilibre de la flore intestinale, en qualité et en quantité, ou peuvent interférer avec les mécanismes de défense intrinsèques de l’intestin, permettant ainsi la prolifération de C. difficile et l’apparition d’une colite.