Mise en place d’un programme d’exercice physique

La musculation (également appelée entraînement de résistance) implique la contraction musculaire contre une résistance, généralement en utilisant des charges libres ou des machines ou parfois le poids corporel (par exemple quand une personne fait des pompes ou des enroulements vertébraux). Certaines personnes utiliseront des bandes élastiques plutôt que des charges pour commencer un programme de musculation.

Selon la façon dont les séances sont menées, la musculation peut être moins bénéfique pour la santé cardiovasculaire que l’exercice en aérobie. Toutefois, des séances de musculation soutenues, à intensité élevée, peuvent être aussi efficaces pour la santé cardiovasculaire que l’exercice en aérobie. Les principaux objectifs de l’entraînement de résistance sont de développer dans les muscles :

Force

Taille

Endurance

Souplesse

À long terme, l’augmentation de la masse musculaire aide la personne à devenir plus mince et à perdre de la graisse corporelle, car les muscles, même au repos, consomment plus de calories que les autres types de tissus, en particulier les tissus adipeux. Une masse musculaire plus importante signifie également davantage de capacité fonctionnelle dans les années à venir, ce qui aide les personnes à conserver leur autonomie à mesure qu’elles vieillissent. Chez les personnes âgées, en particulier les personnes âgées fragiles, comme celles vivant en maison de santé, l’augmentation de la masse musculaire facilite la récupération de maladie grave en améliorant la mobilité et en mettant à la disposition de l’organisme des stocks de protéines, nécessaires pour la récupération (voir Exercice physique chez la personne âgée).

Le renforcement des muscles autour d’un traumatisme (par exemple, muscles de la cuisse avec une lésion de genou) diminue la douleur. Ainsi, un programme de musculation peut faciliter la rééducation après une blessure. Cette approche doit être encadrée par un kinésithérapeute rééducateur.

Des exercices particuliers sont conçus pour renforcer des muscles ou des groupes musculaires spécifiques. Habituellement, les grands groupes musculaires sont exercés les premiers, puis les plus petits. En général, une personne commence par les jambes, puis fait travailler le haut du dos, la poitrine, les épaules, puis les bras. Les meilleurs résultats sont obtenus en effectuant l’exercice avec une charge de travail élevée, mais pas nécessairement jusqu’à l’épuisement. L’épuisement est défini comme le point où il est impossible de faire une autre répétition en utilisant la technique appropriée.

Généralement, les exercices spécifiques sont effectués par séries. Chaque série comprend 8 à 12 répétitions de l’exercice, exécutées en continu (c’est-à-dire sans repos, ou « blocage », entre les répétitions). Le poids total de la charge utilisée est le poids maximal permettant à la personne de faire 8 à 12 répétitions d’une manière relativement lente et contrôlée, sans soulever, jeter ou faire tomber la charge trop rapidement. Si la première série est effectuée avec une tension élevée et constante, chaque série subséquente fournit une valeur progressivement moins importante. Le nombre maximal de séries recommandé pour la plupart des exercices de musculation est de trois.

Le temps sous tension est une autre façon de déterminer la charge de travail musculaire recommandée en plus de simplement compter la quantité et le nombre de fois qu’un poids est soulevé. Le temps sous tension fait référence à la durée totale de soulèvement et d’abaissement de la charge au cours d’une série. Si l’objectif est l’exécution d’un exercice modéré et le développement de la force (par exemple, au cours du processus de rééducation après une blessure), le temps sous tension sera plus court que s’il s’agit d’augmenter l’endurance musculaire. La durée sous tension (plutôt que le nombre de répétitions) est une meilleure évaluation de la charge de travail des muscles recommandée, que ce soit lors de l’activité physique pour le développement de la force, l’augmentation de la masse musculaire ou l’endurance.

Pour continuer à accroître la force et la masse musculaire, une fois que le temps sous tension recommandé est atteint avec une bonne technique, le poids doit être augmenté jusqu’au poids maximum auquel la personne peut maintenir ou répéter l’exercice avec le même temps sous tension. Le temps sous tension recommandé est idéalement de 40 à 60 secondes par série pour le haut du corps et environ 60 à 90 secondes pour la partie inférieure du corps qui a une plus grande endurance. Si l’objectif est l’endurance musculaire, le temps sous tension est habituellement d’environ 90 à 120 secondes. Les athlètes adeptes de musculation, comme les haltérophiles, répondent mieux à des temps sous tension plus courts et préfèrent des temps tels que 10 à 30 secondes, parce que le cumul des charges plus lourdes stimule davantage le développement de la force, bien que la croissance et l’augmentation de l’endurance musculaires soient moindres. Toutefois, la personne moyenne devrait éviter un entraînement d’une telle intensité, car les charges plus lourdes augmentent également les traumatismes tissulaires et donc le risque de blessure.

La fréquence de l’exercice est un facteur essentiel. Les muscles commencent à subir des traumatismes lorsqu’ils sont beaucoup sollicités, plus souvent que tous les deux jours. Au lendemain d’un exercice physique approprié, on peut observer des lésions et des saignements microscopiques au niveau des fibres musculaires, ce qui est sans doute la raison pour laquelle ils sont douloureux. Cette douleur (également appelée réaction d’alarme) est le signe que les muscles sont stimulés pour se réparer et se développer afin de s’adapter à un état de fonctionnement plus élevé. Les athlètes doivent s’accorder un repos de 48 heures pour permettre aux muscles de récupérer après un exercice. Après un exercice très intense, un groupe musculaire peut mettre plusieurs jours à récupérer complètement et devenir plus fort. Par conséquent, en musculation, il est généralement préférable d’alterner les groupes musculaires sollicités. Idéalement, un programme alterne, par exemple, les exercices dédiés au haut du corps un jour et les exercices dédiés à la partie inférieure du corps le jour suivant, chaque muscle n’étant sollicité que deux fois par semaine au maximum. Plus les exercices auxquels un muscle est soumis sont nombreux et leur intensité élevée, moins la fréquence à laquelle il est sollicité doit être importante. Les personnes qui s’entraînent à un très haut niveau d’intensité d’effort ne devraient pas solliciter chaque muscle plus d’une fois par semaine afin de permettre une bonne récupération.

La rééducation des blessures peut ne pas viser initialement le développement de gros muscles, bien que l’amélioration de la fonction musculaire et de la force soit fortement corrélée avec la réduction de la douleur. Des séances avec moins de charges mais un plus grand nombre de répétitions peuvent augmenter la force et l’endurance, servir d’exercice en aérobie (en particulier si les repos entre les séries sont inférieurs à 60 secondes) et augmenter le flux sanguin vers la zone concernée, ce qui accélère la guérison. Cette approche peut être mieux tolérée que le travail des muscles avec trop de poids et moins de répétitions, qui nécessite un degré élevé de motivation. La forme de l’exercice doit être strictement maintenue parce qu’une forme incorrecte risque d’aggraver la blessure. Les personnes en cours de rééducation peuvent limiter l’exercice en raison de la gêne ou de la douleur. Parfois, ces personnes n’ont jamais fait d’exercice auparavant et elles peuvent ne pas savoir quel degré d’effort elles peuvent produire. Une fois que la confiance et l’aptitude de la personne en rééducation sont établies (et souvent que la douleur diminue), l’intensité de l’effort et la charge de travail doivent augmenter afin d’optimiser les résultats.

L’entraînement en circuit consiste à solliciter d’abord les grands muscles des jambes, des hanches, du dos et de la poitrine, puis les muscles plus petits des épaules, des bras, de l’abdomen et du cou. Certaines personnes préfèrent travailler les jambes en dernier, car elles nécessitent beaucoup d’énergie et sont très fatigantes à entraîner. L’entraînement en circuit pendant seulement 15 à 20 minutes (avec 30 secondes maximum de repos entre les exercices/séries) peut potentiellement être plus bénéfique au système cardiovasculaire que le jogging ou l’utilisation de machines d’exercice en aérobie pendant la même durée. L’entraînement est souvent plus intense et, de ce fait, le rythme cardiaque peut augmenter davantage. Cependant, le repos pendant des périodes plus longues entre certaines séries d’exercices pourrait aider à récupérer les réserves d’énergie musculaire entre les séries, ce qui se traduit par un meilleur effort dans les séries suivantes et donc une augmentation de la force musculaire.

Une technique sûre est d’une importance cruciale. Effectuer des mouvements saccadés ou faire tomber des charges peut entraîner des blessures en raison de commencements et d’arrêts brusques. Les personnes doivent se déplacer de manière fluide et continue pendant l’exercice, en s’efforçant d’avoir une bonne mécanique corporelle (poitrine haute, épaules droites et en arrière, ventre bien rentré, en évitant de bloquer les articulations). Une respiration contrôlée permet d’éviter les vertiges et l’évanouissement, qui peuvent se produire lorsque l’on se force à expirer et à tenir bon. Plus précisément, il faut expirer en soulevant une masse et inspirer en l’abaissant. Si un mouvement est lent, comme l’abaissement d’une masse pendant 5 secondes ou plus, il peut être nécessaire de prendre plusieurs respirations, mais elles doivent toutefois être coordonnées de manière à ce qu’une dernière inspiration soit prise juste avant la phase de levage et relâchée lorsque le levage commence.

La pression artérielle augmente au cours des séances de musculation, en particulier lorsque les grands muscles de la partie inférieure du corps sont sollicités et lorsque les mains serrent de manière très intense (comme lorsque l’on utilise la presse à cuisses en tenant les poignées de la machine). Cependant, la pression artérielle revient à la normale rapidement après l’exercice. Cette augmentation temporaire de la pression artérielle est minime lorsque la technique de respiration est adéquate, peu importe l’intensité de l’effort produit par la personne. La plupart des personnes qui souhaitent soulever des masses pourront tirer profit d’un encadrement initial qui comprend des instructions sur la façon de déterminer les poids et les niveaux de sièges à utiliser, comment maintenir une bonne technique et comment respirer pendant les exercices. Il est généralement très utile de demander à un formateur professionnel d’observer le déroulement des exercices, de façon à ce que les mauvaises techniques puissent être identifiées et corrigées.