Introducción a la dermatitis

La dermatitis es la inflamación de las capas superficiales de la piel, que causa prurito, ampollas, enrojecimiento, hinchazón y, a menudo, exudación, costras y descamación.

Las causas conocidas incluyen la sequedad cutánea, el contacto con una sustancia en particular, ciertos fármacos o productos y venas varicosas.

Los síntomas habituales son una erupción rojiza acompañada de picor, descamación, llagas abiertas, supuración y costras.

El diagnóstico suele realizarse en función de los síntomas y se confirma con los resultados de las pruebas cutáneas o de muestras de piel, o por la presencia de medicamentos, irritantes u otras sustancias sospechosas.

Para reducir el riesgo de dermatitis, hay que evitar los irritantes y los alérgenos (sustancias que provocan una reacción alérgica).

El tratamiento depende de la causa y de los síntomas concretos.

(Véase también Prurito.)

Dermatitis es un término amplio que abarca muchos trastornos diferentes que se manifiestan como una erupción rojiza que produce picor. El término eccema es sinónimo de dermatitis, pero a menudo se usa para referirse a la dermatitis atópica. Las infecciones de la piel, como por ejemplo las infecciones micóticas, no se clasifican como dermatitis.

Algunos tipos de dermatitis afectan solo partes específicas del cuerpo (tales como la dermatitis de contacto, que incluye la hiedra venenosa; la dermatitis numular; la dermatitis por estasis; el liquen simple crónico; la dermatitis seborreica; y la dermatitis de manos y pies), mientras que otras pueden aparecer en cualquier parte (por ejemplo, la dermatitis atópica).

Algunos tipos de dermatitis tienen una causa conocida (por ejemplo, dermatitis de contacto alérgica), mientras que otros no la tienen (por ejemplo, la dermatitis numular).

La dermatitis crónica persiste durante un largo periodo de tiempo. Las manos son particularmente vulnerables a la dermatitis crónica, porque las manos entran frecuentemente en contacto con muchas sustancias extrañas. La dermatitis crónica puede tener muchas causas diferentes. El rascado y el frotamiento crónicos provocados por el prurito a menudo provocan un engrosamiento de la piel (liquenificación).

Síntomas de la dermatitis La dermatitis causa; Enrojecimiento

Prurito

Escala

Hinchazón

Supuración

Formación de costras

Ampollas (a veces)

Engrosamiento de la piel o liquenificación (en la dermatitis crónica) La dermatitis crónica a menudo provoca engrosamiento y grietas en la piel. Cualquier tipo de dermatitis puede complicarse por una infección.

Diagnóstico de la dermatitis Exploración por un médico

Análisis de piel, de sangre o ambos

En ocasiones, biopsia El diagnóstico de la dermatitis se basa en los síntomas y en el aspecto y la localización de la erupción en el cuerpo. Los médicos tratan de determinar si la persona si ha entrado en contacto con una sustancia irritante, si tiene una alergia o si sufre una infección. Para confirmar el diagnóstico, se pueden hacer ciertas pruebas, como la prueba del parche o un análisis de sangre. Pueden tomarse muestras de piel y enviarlas al laboratorio (biopsia).

Tratamiento de la dermatitis Cuidados de apoyo (tales como cremas hidratantes y apósitos, y antihistamínicos para el prurito)

Corticoesteroides tópicos u otras cremas o ungüentos inmunosupresores (fármacos que disminuyen las respuestas del sistema inmunitario)

A veces antibióticos

A veces, fármacos inmunosupresores sistémicos (que actúan en todo el cuerpo) o inyecciones

A veces, la terapia de luz ultravioleta (UV) El tratamiento de la dermatitis depende de la causa y de los síntomas concretos. Por ejemplo, pueden administrarse cremas hidratantes o cremas con corticoesteroides para aliviar el prurito. Algunas personas pueden recibir antibióticos por vía oral o inyecciones de ciertos medicamentos. La exposición a la luz ultravioleta (fototerapia) puede ser de ayuda en ciertos casos.