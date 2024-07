Exploración médica e historia personal

A veces, prueba del parche

Determinar la causa de la dermatitis de contacto no siempre es fácil. Para ello hay que considerar en cada persona la ocupación, las aficiones, las tareas del hogar, los viajes, la ropa, el uso de productos (aplicados sobre la piel) o de cosméticos, y las actividades de los miembros del hogar. La mayoría de la gente no es consciente de todas las sustancias que tocan su piel.

A menudo, la localización y el patrón de la erupción inicial aportan una pista importante, en particular si dicha erupción aparece debajo de una prenda de vestir o de una joya, o solo en zonas expuestas a la luz solar. Sin embargo, muchas sustancias que se tocan con las manos se transmiten de manera involuntaria a la cara, donde la piel facial, más sensible, puede reaccionar aunque las manos no lo hagan.

Si el médico sospecha dermatitis de contacto pero la causa no es evidente, puede solicitar una prueba del parche para ayudar a identificar la sustancia (alérgeno) que está causando la reacción alérgica. Para esta prueba, se colocan pequeños parches en la piel de la parte superior de la espalda que contienen alérgenos de contacto estándar, estos se dejan actuar durante 48 horas para ver si se desarrolla una erupción debajo alguno de ellos. Después de 48 horas, se extirpan y el médico evalúa la piel subyacente. La piel se evalúa de nuevo pasados uno o dos días.