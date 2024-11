Erupción en la enfermedad de Kawasaki Imagen © Springer Science + Business Media

La enfermedad empieza con fiebre, generalmente por encima de 39° C, que aumenta y desciende durante un periodo de 1 a 3 semanas. La temperatura del niño no vuelve a la normalidad a menos que se administren medicamentos que disminuyan la temperatura (como acetaminofeno [paracetamol] e ibuprofeno). Al cabo de 1 o 2 días, aparece enrojecimiento ocular pero no aparecen legañas.

Después de 5 días con frecuencia aparece una erupción roja, en forma de manchas, habitualmente en el tronco, alrededor de la zona del pañal y en las membranas mucosas, como la boca o la vagina. La erupción puede parecerse a la urticaria o a la erupción causada por el sarampión o la escarlatina. El niño presenta un enrojecimiento de la garganta; labios enrojecidos, secos y agrietados; y lengua enrojecida con aspecto de fresa. También las palmas de las manos y las plantas de los pies adquieren un color rojo o púrpura, y las manos y los pies se hinchan.

La piel de los dedos de manos y pies empieza a desprenderse al cabo de unos 10 días de iniciarse la enfermedad. A menudo los ganglios linfáticos del cuello se inflaman y se vuelven ligeramente sensibles al tacto. La enfermedad puede durar de 2 a 12 semanas o más.

Lengua de color fresa Ocultar los detalles La lengua en fresa describe una lengua roja con pequeñas "semillas". Las pequeñas proyecciones en forma de hilo (papilas) de la lengua se descaman o se desprenden y las proyecciones en forma de hongo permanecen, formando las "semillas de la fresa". La lengua en fresa también puede ser el primer signo de escarlatina. SCIENCE PHOTO LIBRARY