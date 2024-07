Distrofias musculares de Duchenne y Becker

La distrofia muscular de Duchenne comienza entre los 2 y los 3 años de edad. Los primeros síntomas son retraso en el desarrollo (en particular una demora en comenzar a caminar) y dificultad para caminar, correr, saltar o subir escaleras. Los niños varones que padecen distrofia muscular de Duchenne se caen con frecuencia, lo que a menudo causa fracturas en los brazos o en las piernas. Caminan con un contoneo característico (denominado coloquialmente «andares de pato»), frecuentemente de puntillas, y tienen dificultad para levantarse del suelo.

El síntoma siguiente suele ser debilidad en los músculos del hombro, que empeora continuamente. A medida que se debilitan, los músculos aumentan de tamaño, pero el tejido muscular anómalo no es fuerte. En los niños con distrofia muscular de Duchenne, el músculo cardíaco también se debilita y se agranda progresivamente, causando arritmias. Las complicaciones cardíacas ocurren en aproximadamente un tercio de los niños varones con distrofia muscular de Duchenne a los 14 años de edad y en todos los afectados cuando la edad supera los 18 años. Sin embargo, como estos varones no pueden hacer ejercicio, el músculo cardíaco debilitado no causa síntomas hasta que la enfermedad ha progresado. Cerca de un tercio de los niños afectados presenta una deficiencia intelectual leve que no empeora y que afecta principalmente su capacidad verbal.

En los niños con distrofia muscular de Duchenne, los músculos de los brazos y las piernas suelen contraerse alrededor de las articulaciones, por lo que no pueden extender completamente los codos y las rodillas. Al final, se desarrolla una curvatura anómala de la columna vertebral (escoliosis). La grasa y otros tejidos reemplazan ciertos grupos de músculos agrandados, especialmente los músculos de la pantorrilla. A la edad de 12 años, la mayoría de los niños varones con esta enfermedad necesitan utilizar una silla de ruedas. El aumento de la debilidad de los músculos respiratorios también los hace propensos a la neumonía y a otras enfermedades y, si no se emplea un ventilador mecánico (una máquina que ayuda a que el aire entre y salga de los pulmones) para facilitar la respiración, la mayoría muere hacia los 20 años de edad. Sin embargo, los niños que utilizan un ventilador mecánico pueden vivir hasta los 30 años o más.