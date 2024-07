Estupor y coma

Se realiza una electrocardiografía (ECG) para detectar trastornos cardíacos (cardiopatías), que pueden reducir el flujo de sangre al cerebro. Se pueden solicitar radiografías de tórax para detectar trastornos pulmonares, que pueden reducir la cantidad de oxígeno en la sangre.

Si no se identifica con rapidez alguna causa, se realiza una tomografía computarizada (TC) o una resonancia magnética nuclear (RMN) de la cabeza, para descartar sangrado, inflamación u otras lesiones estructurales del encéfalo.

Si la causa todavía no está clara después de las pruebas de diagnóstico por la imagen o si se considera que podría tratarse de una meningitis o de un sangrado entre las capas de tejido que cubren el encéfalo (hemorragia subaracnoidea) se puede hacer una punción lumbar para extraer una muestra del líquido cefalorraquídeo. Se examina el líquido y se analiza para comprobar diversas posibles causas. Por lo general se obtienen una tomografía computarizada (TC) o una resonancia magnética nuclear (RMN) de la cabeza antes de practicar la punción lumbar, para determinar si la presión intracraneal está aumentada, como por ejemplo, por un tumor o por un sangrado dentro del cerebro (hemorragia intracerebral). Si la presión aumenta, una punción lumbar puede ser peligrosa y no debe hacerse. Podría hacer que el encéfalo se desplazara lateralmente y hacia abajo al reducir rápidamente la presión debajo del encéfalo y, por lo tanto, al menos en teoría, causar o empeorar una hernia encefálica. Sin embargo, la hernia después de una punción lumbar es relativamente poco frecuente. Si la presión intracraneal aumenta, se controla de forma continua y se toman medidas para reducirla.

Si los médicos sospechan que la causa de la alteración de la consciencia son las convulsiones o si la causa no está clara después de realizar otras pruebas, se puede indicar una electroencefalografía (EEG) para verificar la actividad eléctrica del encéfalo, que puede ser anormal si el encéfalo no funciona normalmente. En ocasiones, el electroencefalograma indica que la persona está sufriendo convulsiones a pesar de no sufrir movimientos convulsivos de las extremidades (un trastorno denominado estado epiléptico no convulsivo). A veces, cuando una persona con problemas de comportamiento o de salud mental parece no responder, se le realiza una EEG con monitorización por vídeo en el hospital. Esta prueba se realiza para determinar si la función cerebral es normal. Los resultados de la prueba pueden ayudar a los médicos a identificar el problema y tratarlo adecuadamente.