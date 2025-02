El hecho de estar en un entorno desconocido como un hospital, particularmente en una unidad de cuidados intensivos (UCI), puede contribuir al delirio o desencadenarlo.

En la UCI se está aislado en una habitación, por lo general sin ventanas ni relojes. De este modo desaparece la estimulación sensorial normal y puede producirse desorientación. El sueño queda perturbado por el personal sanitario, que despierta a las personas durante la noche para controlarlas y tratarlas, y por los fuertes pitidos de los monitores, intercomunicadores, voces en el pasillo y alarmas. Además, la mayoría de las personas que están ingresadas en la UCI sufren trastornos graves y pueden recibir tratamiento con fármacos que pueden desencadenar el delirio.

Una persona que está en una UCI puede sufrir crisis epilépticas que no causan convulsiones (denominadas crisis epilépticas no convulsivas). Estas crisis pueden causar delirio, pero es posible que estas crisis epiléticas no puedan ser reconocidas porque no causan convulsiones u otros síntomas típicos de este tipo de crisis. Si las crisis epilépticas no son reconocidas, puede ocurrir que no se traten de manera adecuada y con prontitud.