Introducción a los problemas generales del recién nacido

La unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN) es una instalación especializada que proporciona el equipo médico y la tecnología necesarios para la atención de recién nacidos con diversos trastornos. Los recién nacidos pueden necesitar dicha atención especializada debido a

Prematuridad

Trastornos respiratorios

Concentración baja de azúcar (glucosa) en sangre

Infecciones graves (por ejemplo, sepsis)

Problemas cardíacos

Trastornos metabólicos

Defectos congénitos que requieren atención o cirugía especializadas

El equipo de una unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN) generalmente está dirigido por neonatólogos (pediatras especialmente entrenados para manejar los problemas de los recién nacidos). Gran parte de los cuidados los realiza personal de enfermería especialista en atención neonatal. Entre los miembros del equipo también puede haber pediatras, terapeutas respiratorios, trabajadores sociales, farmacéuticos, terapeutas físicos y ocupacionales, logopedas y otro personal especializado. Muchas unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN) también tienen médicos y estudiantes en prácticas. Dependiendo de la atención que requiera el recién nacido, también suele participar personal médico y quirúrgico subespecialista.

En la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN), los recién nacidos son atendidos en incubadoras o calentadores radiantes, que los mantienen calientes y permiten al personal sanitario observarlos y tratarlos. Los recién nacidos suelen estar conectados a monitores que miden continuamente la frecuencia cardíaca, la respiración, la presión arterial y los niveles de oxígeno en sangre. Es posible que se les coloquen catéteres en el interior de una arteria o en la vena que entra en el cordón umbilical para permitir el control continuo de la presión arterial, la extracción repetida de muestras de sangre y la administración de líquidos y medicamentos.

Las UCIN son muy diversas. Algunas UCIN tienen pabellones en los que muchos bebés comparten un gran espacio, otras tienen módulos con unos cuantos bebés en un mismo espacio y otras tienen habitaciones privadas para una familia y su bebé. Con independencia del entorno, el personal de la UCIN se centra en satisfacer la necesidad de tiempo y privacidad que requieren los padres para familiarizarse con sus recién nacidos y así conocer la personalidad de su bebé, aquello que le gusta y lo que le desagrada y, en última instancia, satisfacer la necesidad de aprender cualquier tipo de cuidado especial que deban proporcionarle al bebé en casa. Las horas de visita varían, pero generalmente son flexibles para que las familias puedan pasar todo el tiempo que deseen con su bebé recién nacido. Algunos hospitales disponen de instalaciones para que los padres puedan pernoctar en el propio hospital o cerca. Muchas UCIN tienen cámaras, lo que permite a los padres ver a su bebé incluso cuando no pueden estar presentes en la UCIN.

En algunas ocasiones los padres sienten que tienen poco que ofrecer a su recién nacido en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Sin embargo, su presencia, que incluye el contacto físico, hablar y cantar a su recién nacido es muy importante. Los recién nacidos oyen la voz de sus padres incluso antes del nacimiento y están acostumbrados a ella, por lo que a menudo responden mejor a los intentos de sus padres para calmarlos. El contacto piel con piel (también llamado método de la madre canguro) en el que se permite al recién nacido yacer sobre el pecho de un progenitor, es reconfortante para el recién nacido y mejora la calidad del vínculo.

La leche materna reduce significativamente el riesgo de enterocolitis necrosante (un trastorno intestinal grave que puede ocurrir en bebés prematuros) e infecciones en bebés prematuros, además de presentar una amplia gama de beneficios para la salud de todos los bebés (véase Beneficios de amamantar). El personal de la UCIN recomienda encarecidamente a las madres que amamanten directamente o proporcionen leche materna en un biberón cuando la condición del bebé lo permita. Según la edad gestacional y los problemas médicos, es posible que los bebés que están en una UCIN no puedan mamar o tomar leche materna de un biberón, pero, en la mayoría de los casos, todavía pueden recibir leche materna a través de una sonda de alimentación que se introduce por la nariz y se dirige al estómago. Los bebés prematuros no pueden succionar adecuadamente y no son capaces de coordinar la succión, la deglución y la respiración. Los bebés nacidos a término que están en la UCIN pueden tener problemas respiratorios u otras enfermedades que imposibiliten la lactancia. Pero, debido a que la leche materna es claramente el mejor alimento para los recién nacidos, se recomienda a las madres que extraigan su leche con un dispositivo de succión para que pueda administrarse a su bebé a través de una sonda de alimentación o pueda almacenarse para su uso posterior.

El personal de la UCIN entiende que los progenitores deben mantenerse al día sobre el estado de su bebé y el curso esperado, el plan de atención y el tiempo estimado de alta. Las conversaciones periódicas con el personal de enfermería y el equipo médico son beneficiosas. Muchas UCIN también cuentan trabajadores sociales que ayudan a comunicarse con los padres y a organizar la relación entre los servicios médicos y los familiares.