Infecciones por estreptococo

La faringoamigdalitis estreptocócica habitualmente se resuelve al cabo de 1 a 2 semanas, incluso sin tratamiento.

Los antibióticos acortar la duración de los síntomas en los niños pequeños, pero tienen sólo un efecto modesto sobre los síntomas en los adolescentes y adultos. Sin embargo, los antibióticos se administran para ayudar a prevenir la propagación de la infección al oído medio, los senos paranasales y el hueso mastoides, así como para evitar contagiar a otras personas. La terapia con antibióticos también ayuda a prevenir la fiebre reumática, aunque puede no evitar la inflamación del riñón (glomerulonefritis). Por lo general, no es necesario comenzar de inmediato el tratamiento antibiótico; esperar entre 1 y 2 días los resultados del cultivo antes de iniciar el tratamiento con antibióticos no aumenta el riesgo de fiebre reumática, a no ser que un miembro de la familia sufra o haya sufrido dicha enfermedad. En este caso, todas las infecciones por estreptococos en cualquier miembro de la familia deben ser tratadas tan pronto como sea posible.

Por lo general, se administra penicilina o amoxicilina por vía oral durante 10 días. En su lugar se puede administrar una inyección de una penicilina de acción prolongada (benzatina). A las personas que no pueden tomar penicilina se les administra eritromicina, claritromicina o clindamicina por vía oral durante 10 días o azitromicina durante 5 días.

Las bacterias que causan la faringoamigdalitis estreptocócica nunca han sido resistentes a la penicilina. En Estados Unidos, entre el 5 y el 10% de dichas bacterias son resistentes a la eritromicina y antibióticos similares (claritromicina y azitromicina), pero en algunos países las bacterias resistentes suponen más del 10% del total.

La fiebre, el dolor de cabeza y el dolor de garganta se pueden tratar con paracetamol (acetaminofeno) o medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) que reducen el dolor y la fiebre. Sin embargo, los niños no deben tomar aspirina, ya que aumenta el riesgo de sufrir síndrome de Reye.

No son necesarios ni el reposo en cama ni el aislamiento.